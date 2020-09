Temporali e abbassamento delle temperature previsti tra martedì e mercoledì sulla Penisola

L'area anticiclonica che da giorni abbraccia l'Europa centro-meridionale subirà una progressiva erosione nel corso della settimana, a causa dell'approfondimento di una saccatura atlantica verso l'Europa occidentale.

Da essa si dipartiranno sistemi frontali con moto ovest-est che punteranno il Mediterraneo centrale e l'Italia, determinando un aumento dell'instabilità su gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali. Rimarranno invece più riparate quelle meridionali, ancora sotto la protezione dell'alta pressione, con tempo più stabile, soleggiato e caldo.





METEO MARTEDÌ. Tempo instabile al Nord e su parte delle regioni tirreniche centro-settentrionali con qualche fenomeno già al mattino.

In giornata piogge e temporali in intensificazione al Nordovest con fenomeni su gran parte di Alpi e Val Padana centro-occidentale e Liguria, spesso temporaleschi, in graduale attenuazione in serata.

Instabilità in aumento anche al Centro con piogge e temporali soprattutto sulle zone interne, anche forti nelle ore centrali del giorno, in sconfinamento alle coste sia tirreniche che adriatiche. Più soleggiato al Sud salvo qualche focolaio temporalesco diurno su Appennino e coste di Molise, alta Puglia e bassa Calabria.

Spiccata variabilità sulle isole maggiori con qualche rovescio soprattutto nel pomeriggio.

Temperature in calo al Nord e sulle tirreniche centro-settentrionali.

METEO MERCOLEDÌ. Nuovamente instabile al Nord, ma soprattutto nelle ore centrali in prossimità dei settori alpini ed appenninici, con altri temporali localmente forti.

Qualche schiarita in più è attesa però sulle zone centrale della Val Padana.

Instabile su ovest Sardegna e regioni tirreniche con piogge e temporali che culmineranno nel pomeriggio sulle zone interne peninsulari, qualche fenomeno in sconfinamento fin sulle coste adriatiche.

Maggiori schiarite al Sud, salvo un po' di variabilità sulle regioni tirreniche e sul nord della Sicilia con alcuni fenomeni sparsi.