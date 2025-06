Temporali in arrivo ma il caldo africano non molla l’Italia!

Un debole fronte atlantico porterà qualche rovescio al Nord, ma il dominio dell’anticiclone africano continuerà a garantire temperature elevate e sole ovunque.

L’anticiclone africano si conferma protagonista assoluto sullo scenario meteo europeo, consolidando la propria presenza sull’Italia con giornate soleggiate e temperature roventi. Tuttavia, tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, si assisterà a un lieve cedimento dell’alta pressione sul Nord, causato dall’avvicinamento di una perturbazione atlantica collegata a un minimo depressionario in risalita dalla Spagna verso la Francia.

Il passaggio, piuttosto blando, porterà alcuni temporali localizzati, che interesseranno inizialmente l’arco alpino occidentale a partire da mercoledì sera, per poi espandersi, nella giornata di giovedì, verso le Prealpi centro-orientali. I fenomeni, pur limitati, potrebbero estendersi localmente anche alla pedemontana veneta e friulana, ma senza impatti significativi sulle temperature, che rimarranno elevate, toccando picchi di 40°C in diverse aree del Paese.

Nel dettaglio, la giornata di mercoledì sarà all’insegna del tempo stabile su tutto il territorio. Il Nord godrà di un cielo sereno e clima molto caldo, con prime manifestazioni temporalesche in serata su alto Piemonte, Valle d’Aosta e alta Lombardia. Il Centro e il Sud continueranno ad essere interessati da una ondata di caldo intenso, con cielo limpido e ventilazione debole, tipica del regime di brezza. I mari si manterranno calmi su tutti i bacini.

Giovedì la situazione non cambierà radicalmente. I temporali, ancora una volta concentrati sulle Alpi e le Prealpi, potranno espandersi in modo occasionale verso l’alta pianura, ma senza comprometterne il carattere generalmente soleggiato. Sul resto del Nord, così come al Centro e al Sud, domineranno sole e afa, con un ulteriore sensibile accumulo di umidità, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Le massime, comprese tra i 36 e i 40°C, continueranno a mettere a dura prova il benessere fisico, soprattutto nelle aree interne lontane dal mare. Le autorità locali raccomandano di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, idratazione costante e attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

Alla luce delle ultime proiezioni, l’anticiclone subtropicale resterà ben ancorato sull’Italia centro-meridionale almeno fino a fine mese, garantendo tempo stabile, temperature elevate e una nuova possibile intensificazione del caldo nella settimana successiva.