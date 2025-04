Temporali violenti e grandine in arrivo: ecco dove colpiranno più forte

Una massa d’aria fredda in discesa dal Nord Europa scatenerà piogge e fenomeni intensi su gran parte d’Italia, fino a giovedì sera.

Una perturbazione fredda in arrivo dal Nord Europa è pronta a investire l’intera penisola italiana da nord a sud nel corso delle prossime 48 ore, portando con sé rovesci, temporali e persino grandine. La situazione meteorologica è in evoluzione: un’area di bassa pressione, attualmente presente sul territorio nazionale, sta già provocando instabilità diffusa, in particolare lungo le aree interne e il versante adriatico del Sud.

I primi effetti si stanno facendo sentire soprattutto sul Friuli Venezia Giulia, dove si registrano accumuli pluviometrici fino a 40mm nella provincia di Udine, e in aree limitrofe come il Trentino e il Veneto, dove si segnalano episodi temporaleschi localizzati. Più stabili, invece, le condizioni su Piemonte occidentale, Liguria e sulle isole maggiori, dove prevale il sole.

Nel corso della giornata, l'instabilità tenderà ad accentuarsi, coinvolgendo le regioni centrali e meridionali, in particolare l'Emilia Romagna e le aree interne dell'Italia centrale, mentre il cuore del sistema depressionario si avvicinerà rapidamente dalle Alpi, scendendo verso la Val Padana e poi fino alla Toscana durante la notte.

Per giovedì è previsto il passaggio più intenso della perturbazione: al Nord si prevedono temporali tra la notte e le prime ore del mattino, specie su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con possibili episodi di grandine e raffiche di vento forte, prima di un miglioramento graduale nel pomeriggio. Sulle regioni centrali, piogge e temporali interesseranno la Toscana, l’Umbria e il Lazio, con schiarite attese in serata.

Anche il Sud non sarà risparmiato: la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma un peggioramento rapido interesserà la Campania, estendendosi poi a Basilicata e Puglia, mentre in Calabria i fenomeni saranno più deboli e intermittenti. La Sicilia orientale vedrà piogge sparse nel pomeriggio. La Sardegna, invece, sarà interessata solo marginalmente, con qualche breve pioggia nella prima parte della giornata seguita da ampie schiarite.

I venti si disporranno dai quadranti nordoccidentali, soprattutto su Sardegna e Sicilia, con rinforzi anche lungo le coste tirreniche. Le temperature subiranno una generale flessione, più marcata al Sud, dove si registrerà un netto calo termico.

La tendenza verso il Ponte del 25 aprile resta ancora soggetta a variazioni, ma le proiezioni attuali indicano una pausa instabile seguita da un probabile miglioramento.