Temporaneo Peggioramento al Centro-Nord da Martedì, Stabilità al Sud

Martedì 9 aprile: Nord: Si prevedono rovesci al Nordovest, con possibili temporali in estensione alla Lombardia e, entro sera, fino a parte del Triveneto ed Emilia. Temperature in calo da ovest, con massime tra 17 e 22 gradi. Centro: Inizialmente soleggiato, ma con l'aumento delle nuvole da ovest sono attesi alcuni piovaschi sull'alta Toscana, mentre altrove rimarrà asciutto. Temperature in lieve calo, con massime tra 19 e 24 gradi. Sud: Ancora stabile, con velature e strati alti di passaggio, più compatti verso sera sulle regioni occidentali. Temperature stabili, con massime tra 23 e 28 gradi.

Mercoledì 10 aprile: Nord: Si prevede instabilità diffusa con piogge e rovesci, anche temporaleschi sulla bassa Val Padana, migliorando verso sera da nord. Temperature in calo, con massime tra 16 e 21 gradi. Centro: Variabile con qualche pioggia o rovescio, soprattutto sul versante tirrenico al mattino e sull'adriatico dal pomeriggio. Temperature in lieve calo, con massime tra 17 e 22 gradi. Sud: Nubi irregolari con rovesci intermittenti sulla Sardegna e la fascia tirrenica, prevalentemente soleggiato altrove. Temperature in calo, con massime tra 21 e 26 gradi.

Giovedì 11 aprile: Nord: Al mattino residui addensamenti su alcune regioni senza fenomeni, con schiarite dal pomeriggio. Temperature in lieve aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Centro: Prevalentemente soleggiato, con possibili disturbi locali sulle regioni tirreniche e lungo l'Appennino, ma senza fenomeni significativi. Temperature in lieve rialzo, con massime tra 22 e 26 gradi. Sud: Prevalenza di sole, con disturbi locali sulle isole maggiori al mattino. Temperature stabili, con massime tra 20 e 25 gradi.

Tendenza per Venerdì, Sabato e Domenica:

Venerdì 12 aprile: Condizioni variabili con nubi sparse al Nord, Sereno altrove. Al Centro e al Sud, nubi sparse con ampie schiarite.

Sabato 13 aprile: Nord: Nubi sparse con ampie schiarite, Sereno altrove. Centro e Sud: Nubi sparse con ampie schiarite, Sereno altrove.

Domenica 14 aprile: Nord: Nubi sparse con ampie schiarite al nord ovest, Sereno altrove. Centro e Sud: Nubi sparse con ampie schiarite, Sereno altrove.