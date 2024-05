Tendenza Meteo: Martedì con Temporali al Nord, Migliora al Centro-Sud

Martedì 21 Maggio: Nord: Temporali diffusi, migliora nel pomeriggio solo su alcune zone. Le temperature saranno in diminuzione, con massime tra 18 e 22 gradi. Centro: Instabilità residua con possibili rovesci, aperture nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 19 e 23 gradi. Sud: Nuvolosità irregolare con piogge sparse, più asciutto altrove. Le temperature massime oscilleranno tra 23 e 27 gradi.

Mercoledì 22 Maggio: Nord: Variabilità con ampie aperture al mattino, seguite da temporali pomeridiani sulle Alpi. Le temperature saranno poco variate, con massime tra 18 e 22 gradi. Centro: Soleggiato sulle coste, possibili temporali in Appennino nel pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Sud: Variabile con qualche pioggia su Tirreno e Puglia, mentre altrove sarà più asciutto. Le temperature massime saranno comprese tra 23 e 27 gradi.

Giovedì 23 Maggio: Nord: Variabilità con temporali pomeridiani, più diffusi tra Prealpi e Val Padana. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra 18 e 22 gradi. Centro: Tempo inizialmente soleggiato, seguito da rovesci e temporali tra pomeriggio e sera. Le temperature saranno poco variate, con massime tra 19 e 24 gradi. Sud: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato con qualche velatura in transito. Le temperature rimarranno senza variazioni significative, con massime tra 23 e 28 gradi.

Tendenza per Venerdì, 24 Maggio: Nord: Al nord ovest ci saranno nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo-piemontesi, mentre sulle Alpi centrali si prevedono piogge deboli. Al nord est, ci saranno nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, mentre sulle Dolomiti sono attese piogge moderate. Centro-Sud Tirreno: Il cielo sarà sereno sui litorali e sulle pianure toscane, mentre altrove ci saranno nubi sparse con ampie schiarite. Sull'Adriatico, ci saranno nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, mentre altrove il cielo sarà sereno.

Tendenza per Sabato, 25 Maggio: Nord: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, sulle pianure lombardo-piemontesi e sulle Alpi centrali, con piogge deboli sulle Alpi orientali. Al nord est, ci saranno nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, mentre sono previste piogge moderate in Romagna. Centro-Sud Tirreno: Il cielo sarà coperto con pioggia debole sulla capitale e pioggia moderata sulla dorsale laziale, mentre altrove ci saranno nubi sparse con ampie schiarite. Sull'Adriatico, ci saranno nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, mentre altrove il cielo sarà coperto con pioggia moderata sulla dorsale e sul Gran Sasso.

Tendenza per Domenica, 26 Maggio: Nord: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, mentre altrove ci saranno nubi sparse con pioggia debole. Centro-Sud Tirreno: Il cielo sarà variabile con nubi sparse e ampie schiarite sui litorali e sulle pianure toscane, ma coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale. Sull'Adriatico, ci saranno nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sul Gran Sasso, mentre ci sarà pioggia moderata sulle subappenniniche. Sul Sud, ci sarà pioggia moderata sui litorali e sulle subappenniniche, mentre altrove ci