Tendenza Meteo per il Weekend: Indebolimento dell'Anticiclone, Ritorno di Piogge Localizzate

Le regioni centro-meridionali saranno penalizzate dalle condizioni meteorologiche del prossimo weekend. Le infiltrazioni umide occidentali previste per venerdì porteranno un aumento della nuvolosità su alcune regioni, anticipando l'arrivo di un fronte poco intenso che indebolirà parzialmente l'anticiclone appena formato.

Sabato, ci si aspetta qualche disturbo all'estremo Nordest con possibilità di piogge, mentre nel corso della giornata fenomeni in trasferimento colpiranno il Centro-Sud della penisola, con una moderata intensificazione. Il Nordovest sarà meno coinvolto, con ampie schiarite che si faranno presto spazio. Le temperature aumenteranno al Nord, raggiungendo nuovamente i 18/20°C, mentre diminuiranno di qualche grado al Centro-Sud.

Domenica, il fronte si sposterà verso i Balcani, portando un miglioramento del tempo su gran parte del territorio italiano, tranne che per residua instabilità all'estremo Sud, sebbene in attenuazione. Tuttavia, è possibile qualche disturbo al Nord, con un debole sistema frontale che potrebbe causare un peggioramento del tempo sui settori alpini centro-occidentali nel corso della giornata. Grazie al maggior soleggiamento, le temperature saranno in ripresa nelle regioni centro-meridionali, mentre rimarranno stabili al Nord.