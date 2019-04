Tendenza a 15 giorni: METEO 3-7 Maggio, ondata di freddo fuori stagione in vista per l'Europa

Nel periodo 3-7 Maggio un'ondata di freddo interesserebbe molte Nazioni nel momento in cui una massa d'aria fredda di natura artica attraverserebbe l'Europa. Sul bordo orientale dell'anticiclone in rinforzo in atlantico alcuni impulsi freddi sarebbero pilotati da una circolazione di bassa pressione in approfondimento sulla Scandinavia. In tal frangente le temperature andrebbero sotto mediadapprima sul Centro Nord Europa con il ritorno di condizioni simil invernali su Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Polonia, Baltico, Paesi bassi. Successivamente l'aria fredda raggiungerebbe i Balcani e l'Europa orientale in genere, fino a coinvolgere anche il Mediterraneo.

Possibile irruzione fredda ad inizio maggio

Anche in Italia sarebbe atteso un nuovo raffreddamento con le temperature che subirebbero una diminuzione nel momento in cui la perturbazione attraverserebbe da nord a sud le nostre regioni. Stando a questa tendenza sarebbe possibile una nuova fase instabile con temperature decisamente fuori stagione. Non si esclude quindi la possibilità per qualche epiodio di neve a bassa quota. Sugli effetti in Italia tuttavia vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.

Tendenza per mercoledì, 08 maggio 2019

Nord - Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle Alpi occidentali, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est: Nuvoloso con locali aperture sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Sereno in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti.

Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Sereno sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale e sul Gran Sasso.

Sud - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per giovedì, 09 maggio 2019

Nord - Al nord ovest: Sereno in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali, Coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali. Al nord est: Sereno.

Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane, Sereno sulla dorsale toscana, Nuvoloso con locali aperture altrove. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sulla dorsale, Nuvoloso con locali aperture altrove.

Sud - Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale calabra, Nuvoloso con locali aperture altrove. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sulla dorsale lucana, Nuvoloso con locali aperture altrove. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia moderata sul catanese, Nuvoloso con locali aperture altrove.

Tendenza per venerdì, 10 maggio 2019

Nord - Al nord ovest: Sereno. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Sereno in Romagna e sulle pianure emiliane, Coperto con pioggia debole sulle Dolomiti.

Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Nuvoloso con locali aperture sulla capitale, Sereno sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia debole sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Nuvoloso con locali aperture altrove.

Sud - Sul tirreno: Coperto con pioggia debole. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sul litorale ionico, Coperto con pioggia debole sulle Murge e sulla dorsale lucana, Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale molisana. Sulle isole maggiori: Nuvoloso con locali aperture sul palermitano, Nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano e su interne sarde, Sereno sulla Costa Smeralda, Coperto con pioggia debole altrove.

Tendenza per sabato, 11 maggio 2019

Nord - Al nord ovest: Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: Sereno in Romagna e sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle pianure toscane, Sereno sulla capitale, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Sereno sui litorali e sulle subappenniniche, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso.

Sud - Sul tirreno: Nuvoloso con locali aperture sui litorali e sulle pianure, Coperto con pioggia debole altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sulla dorsale molisana, Nuvoloso con locali aperture sul litorale ionico e sulle Murge, Coperto con pioggia debole sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Nuvoloso con locali aperture sul catanese e su interne siciliane, Nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano, Nubi sparse con ampie schiarite sulla zona etnea, Sereno altrove.

Tendenza per domenica, 12 maggio 2019

Nord - Al nord ovest: Sereno in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sulle Dolomiti, Sereno altrove.

Centro - Sul tirreno: Sereno. Sull'adriatico: Sereno.

Sud - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale campana, Sereno sulle pianure e sulle subappenniniche, Coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra. Sull'adriatico: Sereno sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, Sereno altrove.