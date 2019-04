Tendenza a 15 giorni: Tendenza METEO 1 MAGGIO: ecco le ultime NOVITÀ

LA TENDENZA METEO PER IL PRIMO MAGGIO - I primi giorni del mese di maggio trascorreranno probabilmente sulla falsariga dell'ultima settimana di aprile: tempo perlopiù stabile - ma non sempre soleggiato - al Centro-Sud in un contesto termico mite e superiore alle medie climatiche del periodo, condizioni di variabilità al Nord - a tratti accentuate in special modo a ridosso della fascia alpina e prealpina - con occasione ancora per qualche rovescio. In assenza dell'azione stabilizzante dell'anticiclone, infatti, le regioni centro-settentrionali risentirebbero ancora di una circolazione di bassa pressione sul Nord Europa. Andrebbe relativamente meglio sul resto d'Italia, con un maggior soleggiamento - intervallato dal transito di velature - e al più qualche occasionale acquazzone ad evoluzione diurna sull'Appennino.

Successivamente, intorno a metà decade, l'anticiclone delle Azzorre potrebbe estendersi in senso meridiano tra il vicino Atlantico, la Penisola Iberica e le Isole Britanniche: in questo contesto potremmo attenderci un nuovo calo della pressione sul Mediterraneo per il passaggio di una rapida perturbazione che dovrebbe interessare dapprima il Nord e poi anche il Centro-Sud. Il tutto accompagnato da un generale calo termico. Seguirebbe un nuovo aumento della pressione da ovest con temperature in aumento.

Complice la distanza temporale e la complessità previsionale, l'evoluzione sopra descritta presenta ancora un elevato margine d'incertezza. Vi rimandiamo pertanto ai prossimi aggiornamenti per conferme e ulteriori dettagli.

Tendenza per venerdì, 03 maggio 2019

Nord - Al nord ovest: Sereno. Al nord est: Coperto con pioggia moderata in Romagna, Coperto con pioggia debole sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro - Sul tirreno: Sereno sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia debole sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole.

Sud - Sul tirreno: Sereno sulla dorsale calabra, Coperto con pioggia debole altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, Coperto con pioggia debole altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese e su interne siciliane, Sereno sul cagliaritano e sulla Costa Smeralda, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per sabato, 04 maggio 2019

Nord - Al nord ovest: Sereno in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro - Sul tirreno: Coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sul Gran Sasso, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud - Sul tirreno: Sereno sulla dorsale campana, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Sereno. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per domenica, 05 maggio 2019

Nord - Al nord ovest: Sereno sulle Alpi centrali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: Sereno sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale campana, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, Coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sulle Murge, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nuvoloso con locali aperture sul palermitano, Sereno altrove.

Tendenza per lunedì, 06 maggio 2019

Nord - Al nord ovest: Coperto con pioggia moderata in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est: Coperto con pioggia debole in Romagna, Nuvoloso con locali aperture altrove.

Centro - Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sulla dorsale, Coperto con pioggia moderata altrove.

Sud - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure, Nuvoloso con locali aperture altrove. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sul litorale adriatico e sulle Murge, Nuvoloso con locali aperture altrove. Sulle isole maggiori: Sereno sul catanese e sul cagliaritano, Nuvoloso con locali aperture sulla Costa Smeralda, Nubi sparse con ampie schiarite sulla zona etnea, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per martedì, 07 maggio 2019

Nord - Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Sereno sulla laguna veneta, Coperto con neve debole o moderata sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro - Sul tirreno: Sereno sui litorali e sulla capitale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Sereno sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sulla dorsale lucana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano, Sereno altrove.

Tendenza per mercoledì, 08 maggio 2019

Nord - Al nord ovest: Nuvoloso con locali aperture in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con neve moderata o forte sulle Alpi occidentali, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta, Nuvoloso con locali aperture in Romagna e sulle pianure venete, Coperto con pioggia debole sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti.

Centro - Sul tirreno: Nuvoloso con locali aperture sulla capitale, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia debole altrove. Sull'adriatico: Nuvoloso con locali aperture sui litorali, Coperto con pioggia debole altrove.

Sud - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra, Nuvoloso con locali aperture altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge, Nuvoloso con locali aperture altrove. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia moderata sul cagliaritano e su interne sarde, Coperto con pioggia debole sulla Costa Smeralda, Nuvoloso con locali aperture altrove.

Tendenza per giovedì, 09 maggio 2019

Nord - Al nord ovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Nuvoloso con locali aperture sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Coperto con pioggia moderata altrove.

Centro - Sul tirreno: Coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale, Coperto con pioggia debole altrove. Sull'adriatico: Coperto con pioggia moderata.

Sud - Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulla dorsale calabra, Coperto con pioggia moderata altrove. Sull'adriatico: Coperto con pioggia moderata sul litorale adriatico e sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, Coperto con pioggia debole sulle Murge e sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, Coperto con pioggia debole sul palermitano, Coperto con pioggia moderata sulla zona etnea, Nuvoloso con locali aperture altrove.