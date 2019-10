Tendenza meteo per il ponte di Ognissanti

Dopo l'ingresso del fronte freddo in discesa dalla Scandinavia che caratterizza la prima parte della settimana, sarà finalmente la volta del flusso atlantico.

Si aprirà infatti la porta delle perturbazioni destinate a scorrere fino alle latitudini centro-meridionali del Continente con un primo debole impulso atteso giovedì sull'Italia da ovest.

Ma rappresenterà la successiva apertura del flusso perturbato da ovest, destinato ad intensificarsi nei giorni successivi con il transito di fronti sempre più strutturati e forieri di precipitazioni via via più intense.

METEO OGNISSANTI.

La prima perturbazione atlantica giunta giovedì si porterà velocemente sulle regioni centro-meridionali interessando soprattutto il versante tirrenico e parte di quello ionico, mentre rimarrà più riparato e all'asciutto quello adriatico.

Sulle regioni del Centro-Nord si andrà invece verso un temporaneo miglioramento, ma verso la fine della giornata il tempo tornerà a peggiorare al Nordovest per l'avvicinamento di un altro fronte, più strutturato del primo.

In questo frangente le temperature non subiranno variazioni significative, se non un lieve calo dei valori massimi al Sud, alle prese con le piogge.

METEO WEEKEND.

La nuova perturbazione atlantica interesserà gran parte delle regioni settentrionali, la Sardegna e in tendenza anche le regioni centro-settentrionali tirreniche con piogge e rovesci a tratti intensi ma con tendenza a miglioramento al Nordovest.

Fuori dai giochi il Sud e le adriatiche con tempo più stabile, salvo una residua variabilità sulla Puglia.



Domenica la perturbazione agirà sulle regioni tirreniche centro-meridionali con tempo a tratti perturbato, mentre una nuova raggiungerà Nordovest e Sardegna con maltempo in estensione a Triveneto e Toscana.

Riparate in questo caso le regioni adriatiche, sottovento all'Appennino e in un contesto più asciutto.

Il mite respiro atlantico favorirà un aumento delle temperature al Centro-Sud, specie sul versante adriatico dove soffieranno raffiche di Garbino e con una ventilazione piuttosto tesa tra sudovest e sudest che si impadronirà di tutti i nostri bacini.