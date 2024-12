Tendenza meteo settimana: Un'ondata di freddo instabile si avvicina all'Italia nei prossimi giorni

Previsioni meteo della settimana, tra piogge, neve e temperature in calo: continua l’instabilità al Sud e sulle regioni adriatiche

L'Italia è pronta ad affrontare un fine settimana segnato da un'instabilità atmosferica che interesserà gran parte del paese. Nei prossimi giorni, l'alta pressione sarà messa a dura prova da due impulsi freddi che causeranno fenomeni di maltempo sparsi su gran parte delle regioni. Le temperature sono destinate a scendere, portando con sé piogge e nevicate che coinvolgeranno principalmente il Sud e le Alpi. Un'ulteriore attenzione è riservata alle precipitazioni sul versante adriatico e sulle zone interne del Centro.

Mercoledì 4 dicembre vedrà condizioni di tempo variabile. Al Nord, prevarrà il bel tempo con cielo in gran parte sereno, seppur con qualche annovulamento residuo sul Nordest e deboli piogge sulla Romagna, destinate a esaurirsi nel corso della giornata. Le temperature al Nordovest scenderanno tra i 8 e i 11 gradi, con un generale calo termico. Il Centro sarà caratterizzato da un'instabilità persistente con piogge sulle regioni adriatiche e occasionali rovesci. La situazione migliorerà gradualmente sulle regioni tirreniche, con massime comprese tra 10 e 14 gradi. Al Sud, il maltempo continuerà a farsi sentire con piogge diffuse e temporali localizzati, specialmente su Puglia, Calabria e Sicilia. Le temperature saranno stabili, con massime tra 15 e 18 gradi.

Il giorno successivo, giovedì 5 dicembre, il Nord godrà di un cielo generalmente sereno, ma non mancheranno nuvolosità sparse in Emilia Romagna, e l'arrivo di nubi alte dalla serata. Le temperature rimarranno stabili tra 8 e 12 gradi. Nel Centro, le piogge si concentreranno sulle adriatiche, con neve oltre i 1000 metri. Più soleggiato il versante tirrenico. Al Sud, il maltempo proseguirà con rovesci e neve a quote più alte, tra i 1200 e i 1600 metri. Qui le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo massime tra 12 e 16 gradi.

Venerdì 6 dicembre, la neve farà capolino anche sulle Alpi a quote basse, mentre il cielo si presenterà generalmente nuvoloso sulle pianure e lungo le coste. La giornata vedrà temperature in calo, con massime tra 7 e 10 gradi al Nord. Al Centro, la nuvolosità sarà in aumento sulle regioni tirreniche, senza però dare luogo a precipitazioni rilevanti. Le temperature rimarranno stabili, tra 10 e 14 gradi. Al Sud, piogge sporadiche si registreranno in Sardegna, Calabria e in parte della Sicilia nordorientale, con ampie schiarite altrove. Le temperature risaliranno leggermente, raggiungendo massime tra 13 e 18 gradi.

Per il sabato 7 dicembre, la Liguria e le Alpi saranno ancora soggette a neve, mentre sul Nordest la situazione si presenterà variabile con ampie schiarite. Il Centro e il Sud vedranno un cielo prevalentemente nuvoloso con alcune schiarite che si alternano alle precipitazioni, in particolare sulle dorsali appenniniche. Anche il settore ionico e il catanese risulteranno interessati da nubi sparse, ma senza fenomeni di grande rilevanza. Le temperature saranno in lieve calo al Sud.

Infine, domenica 8 dicembre, la situazione migliorerà al Nord con cielo generalmente sereno, ma persisteranno nubi sparse nelle Alpi e lungo il Nordest. Al Centro, invece, le condizioni meteo saranno variabili, con piogge intermittenti nella Capitale e sulla dorsale laziale. Anche al Sud il maltempo persisterà, con piogge sul Tirreno e nelle regioni calabresi, mentre le Isole vedranno condizioni di nuvolosità con schiarite. Lunedì 9 dicembre le condizioni di tempo variabile continueranno, con sprazzi di sole che andranno alternandosi a momenti più nuvolosi. La temperatura rimarrà fredda a causa dell’influenza dell’aria polare.

La settimana si preannuncia quindi fredda e instabile, con continue variazioni atmosferiche che interesseranno il territorio italiano, offrendo un'ulteriore occasione per monitorare l’evoluzione dei fenomeni meteo.

