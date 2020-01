Tendenze settimana: Tempo a tratti instabile al Centro Sud, migliora al Nord

Domani, domenica 19 gennaio

Nord: Bel tempo prevalente su Alpi, Prealpi e pedemontane; nuvoloso in pianura con deboli fenomeni su Nord Appennino e Alpi Marittime. Temperature in calo, massime tra 7 e 10.

Centro: Tempo instabile sulle Adriatiche con piogge sparse e nevicate al di sopra dai 600/900 metri. Asciutto altrove. Temperature in flessione, massime tra 6 e 12.

Sud: Spiccata variabilità con locali fenomeni su Molise, alta Puglia, Lucania, Calabria nonché Sicilia ionica dalla serata.Temperature in locale flessione, massime tra 9 e 15.





Dopodomani, lunedì 20 gennaio

Nord: A tratti variabile tra Nordest ed Emilia-Romagna; da poco a parzialmente nuvoloso sui restanti settori. Temperature in locale aumento, massime tra 7 e 11.

Centro: Peggiora in Sardegna con piogge e temporali, residui fenomeni sui settori adriatici. Più soleggiato altrove. Temperature in rialzo ad Ovest, massime tra 10 e 15.

Sud: Cieli da parzialmente nuvolosi a nuvolosi con locali precipitazioni tra Est Molise e Gargano, Ioniche e parte della Sicilia. Temperature perlopiù stabili, massime tra 10 e 15.





Fra 3 giorni, martedì 21 gennaio

Nord: Insistono nubi basse e dalla sera anche le nebbie sui settori di pianura, specie lungo il Po; bel tempo sui restati settori. Temperature in locale flessione, massime tra 5 e 9.

Centro: Nuvolosità irregolare con possibilità di residue precipitazioni sulla Sardegna centro orientale. Temperature in flessione, massime tra 5 e 10.

Sud: Nuvolosità irregolare tra regioni tirreniche e Sicilia con qualche fenomeno sui versanti ionici; maggiori aperture altrove. Temperature stabili o in calo, massime tra 10 e 15.

Tendenza per mercoledì, 22 gennaio 2020 Nord: Al nord ovest: Sereno. Al nord est: Coperto con pioggia debole in Romagna, Sereno altrove.

Centro Sul tirreno: Coperto con neve debole o moderata sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Coperto con pioggia moderata sui litorali e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, Coperto con neve moderata o forte sul Gran Sasso.

Sud Sul tirreno: Sereno sui litorali e sulla dorsale calabra, Coperto con pioggia debole altrove. Sull'adriatico: Nuvoloso con locali aperture sul litorale adriatico, Sereno sul litorale ionico, Coperto con pioggia debole sulle Murge, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, Sereno sul palermitano, Nubi sparse con ampie schiarite su interne siciliane e sulla zona etnea, Coperto con pioggia debole altrove.

Tendenza per giovedì, 23 gennaio 2020 Nord: Al nord ovest: Sereno. Al nord est: Coperto con pioggia debole in Romagna, Sereno altrove.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite. Sull'adriatico: Coperto con pioggia moderata sui litorali e sulle subappenniniche, Sereno sulla dorsale, Coperto con neve moderata o forte sul Gran Sasso.

Sud Sul tirreno: Sereno sulla dorsale calabra, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sulle Murge, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale molisana, Sereno altrove. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia moderata sulla Costa Smeralda, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.