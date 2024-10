Tentano di investire i buttafuori dopo il rifiuto all’ingresso del locale: fuggono via

Dopo un diverbio fuori dalla discoteca, una coppia tenta di colpire i buttafuori con l'auto, distruggendo anche una vetrina.

Una serata movimentata si è trasformata in un pericoloso inseguimento all’esterno della discoteca Plaza. Dopo essere stati respinti all’ingresso per evidente stato di ubriachezza, una coppia — un uomo e una donna — ha reagito in modo violento, cercando di vendicarsi contro il personale di sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, la lite è scoppiata nel piazzale antistante il locale, quando i due, alterati dall'alcol, sono stati invitati a lasciare l’area.

I giovani si sono quindi allontanati momentaneamente, ma poco dopo sono tornati a bordo di una berlina chiara e hanno tentato di investire i buttafuori, accelerando in direzione del gruppo. La situazione è ulteriormente degenerata quando, sempre con l’automobile, hanno sfondato una vetrina del locale, entrando parzialmente all'interno della discoteca. All’interno del locale hanno nuovamente cercato di colpire gli addetti alla sicurezza, per poi darsi alla fuga a tutta velocità.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante il folle gesto, ma il danno alla struttura è stato notevole. I Carabinieri di Alba Adriatica e Tortoreto hanno immediatamente avviato le indagini per identificare la coppia, al momento ancora in fuga. Le telecamere di sicurezza del locale e le testimonianze dei presenti saranno fondamentali per ricostruire i movimenti dei due aggressori e per facilitare la loro cattura.

Questo episodio ha sollevato preoccupazioni sulla crescente violenza all'interno e all'esterno dei locali notturni, sottolineando la necessità di una maggiore sicurezza e di un monitoraggio più rigido per prevenire situazioni che possono degenerare in aggressioni pericolose.