Tentativa di Prelievo con Carta Rubata: Giovane Denunciata per Ricettazione e Falsa Identità

Un tentativo di prelievo con una carta bancomat rubata ha portato alla denuncia di una giovane da parte dei carabinieri della stazione locale. L'incidente si è verificato nei pressi di un bancomat, dove la donna, alla vista dei militari, ha cercato di allontanarsi in fretta.

I carabinieri, insospettiti dal comportamento evasivo della giovane, hanno proceduto a un controllo. Durante la perquisizione, hanno scoperto che la ragazza stava cercando di prelevare denaro utilizzando una carta bancomat rubata poco prima a un residente della zona. Inoltre, la donna aveva fornito false generalità durante l'interrogatorio.

La giovane è stata denunciata per ricettazione e per dichiarazione di false generalità. Le indagini sono in corso per ulteriori dettagli sul furto della carta e sull'utilizzo improprio della stessa.