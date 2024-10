Tentativo di furto in casa di un disabile, ladri in fuga dopo l’allerta

La presenza di una banda è sospettata dopo un’ondata di furti in zona.

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, si è registrata una serie di furti in rapida successione che ha allarmato i residenti. Tra i diversi episodi, uno ha assunto connotati particolarmente inquietanti, sfociando in una tentata rapina ai danni di un anziano disabile. I malviventi, convinti di poter agire in silenzio, sono penetrati all'interno dell'abitazione, orientandosi immediatamente alla ricerca di denaro e gioielli.

Mentre i ladri stavano ispezionando un armadio nella camera da letto con l’ausilio di torce, sono stati sorpresi dal proprietario, il quale, nonostante la sua condizione di disabilità, ha reagito con grande determinazione. In un disperato tentativo di metterli in fuga, ha gridato a squarciagola, attirando l’attenzione e cercando di allontanarli. I due malfattori, però, non hanno esitato a strattonarlo prima di fuggire, lasciando l'abitazione in fretta.

Parallelamente a questo incidente, sono stati registrati altri tre furti in diverse abitazioni della zona, di cui due sono stati già denunciati ai carabinieri locali. In tutti e tre i casi, i ladri hanno trovato il modo di accedere alle case forzando le finestre e gli infissi laterali, e i loro obiettivi primari sembrano essere stati nuovamente gioielli e denaro contante. In un’occasione, i ladri sono riusciti anche a portare via un cellulare.

Le famiglie derubate hanno scoperto i furti soltanto al loro ritorno a casa, lanciando immediatamente l’allerta. I carabinieri stanno attualmente conducendo indagini approfondite, esaminando le circostanze di ciascun furto. Non si esclude la possibilità che a orchestrare queste azioni possa essere una vera e propria banda, che agisce in modo coordinato per sfruttare le vulnerabilità delle abitazioni nella zona.

La comunità è in allerta e la preoccupazione per la sicurezza è palpabile, in particolare tra le persone più vulnerabili come gli anziani. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è essenziale per garantire una risposta efficace a questa emergenza e riportare un clima di serenità nella comunità.