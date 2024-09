Tentativo di truffa con falso arresto: 75enne evita l'inganno e chiama i carabinieri

Grazie alla prontezza della donna e alla rapida risposta dei militari, la truffa viene sventata e scattano le indagini.

Una donna di 75 anni residente a Silvi Marina ha dimostrato grande lucidità, sventando una truffa ben architettata ai suoi danni. L'anziana ha ricevuto una chiamata sul telefono fisso da un uomo che si è spacciato per un carabiniere, sostenendo che suo figlio era trattenuto in caserma. Per liberarlo, il truffatore richiedeva il pagamento di una somma di denaro. La donna, insospettita dalle modalità della richiesta, ha subito chiamato il figlio con il cellulare per verificarne la veridicità. Quest’ultimo, intuendo la truffa in corso, ha immediatamente allertato i veri carabinieri.

I militari si sono precipitati a casa della signora per rassicurarla e raccogliere tutte le informazioni utili per avviare le indagini. Grazie alla sua prontezza, l’anziana ha evitato di cadere nella trappola e ha permesso ai carabinieri di attivarsi tempestivamente per contrastare questo tipo di reato, purtroppo sempre più frequente.

Questi episodi di truffe agli anziani sono ormai all’ordine del giorno. Proprio per questo motivo, i carabinieri della provincia di Teramo sono impegnati in una vasta campagna di sensibilizzazione, volta a prevenire tali situazioni e a proteggere i soggetti più vulnerabili. In questi giorni, i militari si sono recati presso diversi uffici postali della città, intrattenendosi con numerosi anziani per metterli in guardia dalle varie tecniche di inganno che potrebbero subire.

Questa iniziativa si inserisce in un ampio programma di sensibilizzazione portato avanti dall’Arma di Teramo da diversi anni. Tra le azioni intraprese ci sono incontri nelle chiese, nei centri di aggregazione e nei condomini, oltre a campagne informative presso gli ospedali della provincia e gli uffici postali. I carabinieri forniscono consigli pratici per riconoscere ed evitare situazioni di rischio, come la richiesta di denaro telefonica, l’arrivo di falsi tecnici in casa o le pressioni per firmare documenti sconosciuti. La loro presenza costante sul territorio vuole offrire un punto di riferimento per gli anziani, rassicurandoli sul fatto che le forze dell'ordine sono al loro fianco per tutelarli.

Il fenomeno delle truffe agli anziani è purtroppo in aumento, con i malintenzionati che utilizzano sempre nuovi stratagemmi per ingannare le loro vittime. Nel caso specifico di Silvi Marina, la prontezza della signora e la collaborazione con i carabinieri sono state decisive per evitare il peggio. La campagna informativa dell’Arma si rivela così essenziale per sensibilizzare i cittadini e impedire che queste truffe possano mietere altre vittime.