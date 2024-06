Tentato Furto di Bici: 27enne Arrestato per Rapina

Un 27enne senza fissa dimora, con precedenti, è stato arrestato nel pomeriggio dalla squadra volante per tentato furto di una bici elettrica e minacce ai proprietari. L'intervento tempestivo degli agenti è stato possibile grazie alle precise indicazioni della coppia vittima dell'aggressione.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 14, quando la centrale operativa della questura è stata contattata da un uomo la cui moglie aveva appena sorpreso il ladro mentre cercava di rubare la bicicletta nel giardino del loro complesso condominiale vicino al tribunale.

Scoperto, il giovane ha minacciato la donna con un grosso martello, usato per cercare di rompere il lucchetto della bici, prima di allontanarsi. La donna ha avvertito il marito che, sceso in strada, ha seguito il ladro mantenendo il contatto telefonico con la polizia e segnalando la direzione della fuga. Il 27enne, accorgendosi di essere seguito, ha lanciato delle pietre contro l'uomo, senza riuscire a colpirlo.

Le pattuglie, intervenute rapidamente, hanno fermato il sospetto. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nel suo zainetto il martello usato per intimidire la coppia e altri arnesi da scasso. Il giovane è stato arrestato per tentata rapina impropria e portato in carcere, in attesa dell'udienza di convalida.