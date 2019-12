Un tentativo di furto è stato messo in atto la scorsa notte alla colonnina del Bancomat dell'ufficio postale di Sassa,in località Ponte San Giovanni, ma i malviventi non sono riusciti a compiere l'impresa, grazie alla solerzia degli abitanti, che svegliati da insoliti rumori sono scesi in strada, mettendoli in fuga.

Sul posto dopo l'allarme dei stessi cittadini sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alla banda di malviventi.