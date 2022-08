Teramo Calcio, presentato ricorso al Consiglio di Stato contro esclusione serie C

La Teramo calcio ha notificato e depositato stamani il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che aveva di fatto confermato l'esclusione del club dalla Serie C.

Un passo atteso e ora ufficializzato dall'attuale proprietà, con l'obiettivo di riconquistare la terza serie nazionale.

Nelle prossime ore in tal senso da Roma si attendono novità. Intanto sull'altro fonte, Lorenzo Ponzuoli in queste ore è intento a spiegare il progetto della neonata SSD Città di Teramo, l'unica società che ha partecipato al bando promosso dall'Amministrazione comunale per una ripartenza dalla serie D.