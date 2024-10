Teramo Piange la Perdita di Giorgio Bonaduce, storico allenatore dei Giovani della Juventus Teramo

È venuto a mancare all'affetto dei suoi cari questa mattina Giorgio Bonaduce, ne danno notizia la moglie Maria Gabriella ed i figli Simone ed Alessia.

Giorgio è noto in città per aver militato e poi allenato per un lungo e fortunato periodo i giovani ragazzi della Juventus Teramo Calcio sfornando anche alcuni campioni di quello che è stato il calcio regionale e nazionale tra gli anni '60 e '70

Punto di riferimento tra i "giovanotti" della piazza, per chi scrive è stato come un padre e mancherà moltissimo.

Se ne è andato con il suo stile di sempre, umile e sereno, ma verrà ricordato per la sua inesauribile generosità e per la battuta sempre pronta.

Ciao Giorgio è stato bello percorrere un pezzo di vita insieme a te.

Condoglianze sincere a tutta la famiglia da tutta la redazione.

RIP