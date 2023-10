Teramo Vincitrice del Premio "Città Intelligente" al City Vision Score

Il Comune di Teramo ha ottenuto un prestigioso riconoscimento nel campo delle smart city e della trasformazione intelligente dei territori nell'ambito dell'evento "City Vision - Stati Generali delle città intelligenti" tenutosi a Padova.

Teramo si è piazzata al primo posto nella categoria "Medi Comuni - Sud e Isole" del "City Vision Score", un sistema di valutazione che misura il grado di "intelligenza" dei comuni italiani seguendo sei direzioni chiave delle Smart City: smart governance, smart economy, smart environment, smart living, smart mobility e smart people.

Questo importante riconoscimento è il risultato delle politiche messe in atto dal Comune di Teramo, orientate a migliorare costantemente l'efficienza dei servizi offerti. Teramo, in veste di città media e capoluogo di provincia, si conferma un punto di riferimento per l'area circostante.

La città è in una fase di profonda trasformazione, con un piano di sviluppo che punta sulla sostenibilità e sulla ridefinizione degli spazi pubblici per renderli più accoglienti e funzionali per i cittadini. Allo stesso tempo, Teramo si sta aprendo alle realtà circostanti.

La piattaforma City Vision ha riconosciuto l'importanza delle politiche ambientali adottate, in particolare l'investimento di oltre 28 milioni di euro nella realizzazione di un biodigestore, che trasformerà la città in un centro all'avanguardia nel trattamento dei rifiuti.

Tra i punti salienti del progetto c'è anche la riqualificazione di una struttura precedentemente in disuso, che ospiterà l'impianto.

Il Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, ha ritirato il premio con orgoglio e ha commentato: "Siamo particolarmente orgogliosi di questo importante riconoscimento, che conferma come la nostra città, grazie al percorso avviato da questa Amministrazione, abbia ritrovato una visione di prospettiva che la pone all'avanguardia, a livello nazionale, per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile."