Teramo e Chieti Pronte per la Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale e Anti Covid

A partire da domani, le province di Teramo e Chieti daranno il via alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid, come previsto dalle direttive regionali. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Teramo ha allestito un centro vaccinale dedicato in contrada Casalena e organizzato sessioni di vaccinazione in diverse località, tra cui Silvi, Roseto, Giulianova, Atri, Tortoreto e Nereto. Inoltre, sarà possibile ricevere il vaccino antinfluenzale e anti Covid presso le Uccp (Unità Complesse di Cure Primarie) e dagli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e gratuita per le persone di età superiore a 60 anni, le donne in gravidanza e post partum, i ricoverati in lungodegenza, le persone con malattie croniche come diabete, malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema immunitario, nonché per alcune categorie di lavoratori, tra cui il personale sanitario, il personale socio-sanitario, le forze di polizia e i vigili del fuoco, gli allevatori e coloro che lavorano a contatto con gli animali, e i donatori di sangue. La vaccinazione è raccomandata anche per i bambini non a rischio tra i 6 mesi e i 6 anni di età.

Inoltre, la vaccinazione anti Covid-19 è raccomandata annualmente per tutte le persone di età pari o superiore a 60 anni, gli ospiti delle strutture per lungodegenza, le donne in gravidanza, gli operatori sanitari e le persone da 6 mesi a 59 anni con elevata fragilità.

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Teramo offre anche vaccinazioni anti-pneumococciche per le persone di età superiore a 65 anni e coloro che hanno malattie croniche. Inoltre, è disponibile la vaccinazione gratuita anti herpes zoster per le persone di età superiore a 65 anni.

La campagna di vaccinazione antinfluenzale è un'importante iniziativa per la salute pubblica, e la popolazione è incoraggiata a partecipare per proteggersi dall'influenza e dal Covid.