Teramo, via alla progettazione del nuovo ospedale a Villa Mosca: un progetto da 200 milioni

Parte ufficialmente la progettazione del nuovo ospedale di Teramo, che sorgerà a Villa Mosca, nella pineta circostante l'attuale struttura. L'annuncio arriva dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ponendo fine al lungo dibattito sulla localizzazione della nuova struttura sanitaria.

"Ho dato mandato alla Asl di avviare la progettazione di fattibilità nel sito storico. Sarà un ospedale tecnologicamente avanzato, sostenibile sotto i profili economico, ambientale ed energetico, e conforme alle norme anti-sismiche," ha dichiarato Marsilio durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina a Teramo. Accanto a lui, l'assessore regionale Nicoletta Verì, il presidente della commissione regionale Sanità Paolo Gatti – incaricato della supervisione dell’opera – e il direttore generale della Asl teramana Maurizio Di Giosia.

Marsilio ha anche espresso critiche nei confronti del sindaco Gianguido D'Alberto per i ritardi accumulati: "Abbiamo atteso tre anni che l'amministrazione comunale risolvesse la questione della localizzazione del nuovo ospedale e fornisse una risposta alla Asl, che nel frattempo lavorava a un progetto per Piano d'Accio. Siamo qui non appena abbiamo ricevuto un indirizzo chiaro dal Comune."

Per quanto riguarda i finanziamenti, Marsilio ha dichiarato: "Il progetto ci indicherà le somme necessarie, ma non credo che l'ospedale costerà più di 200 milioni di euro. Al momento il finanziamento è parziale e copre più della metà di questa cifra. Serve il progetto per reperire gli importi mancanti, e le interlocuzioni con il ministero sono continue e costruttive. Sono ottimista."

Il direttore generale della Asl, Di Giosia, ha sottolineato l'importanza del momento per l'azienda sanitaria: "La nostra prima scelta era Piano d'Accio. Tuttavia, la necessità di non perdere i fondi disponibili e di garantire un miglioramento qualitativo in tempi ragionevoli ci ha portato a rivedere il progetto iniziale, in linea con quanto deciso dal consiglio comunale di Teramo. La struttura avrà caratteristiche e percorsi diversi, ma sarà realizzata nel miglior modo possibile."

Il gruppo di lavoro della Asl è già impegnato nella preparazione dello studio di fattibilità. Il disegno di massima della nuova struttura prevede la costruzione di diverse palazzine collegate tra loro, situate tra gli attuali lotti 1 e 3 dell'ospedale.