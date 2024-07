Terme di Caramanico: Al Via la Sesta Asta per la Vendita della Struttura Termale

Il 16 ottobre 2024, alle ore 12:00, avrà luogo la sesta asta per la vendita delle Terme di Caramanico, tramite la piattaforma www.astetelematiche.it. La procedura, gestita dai curatori fallimentari Michele Pomponio e Carlo Del Torto, segue il fallimento della Società delle Terme Srl dichiarato dal tribunale di Pescara il 19 ottobre 2021.

I Lotti in Vendita

La vendita riguarda due lotti principali:

Primo Lotto : Comprende il complesso termale alberghiero situato vicino all'area protetta Valle dell’Orfento. Il prezzo base d’asta è fissato a 5.215.890,36 euro , mentre l’offerta minima accettabile è di 4.694.301,33 euro . Il rilancio minimo è di 50.000 euro .

Secondo Lotto: Include il centro benessere in località Santa Croce. Il prezzo base è di 7.074.088,35 euro, con un'offerta minima di 6.366.679,52 euro e un rilancio minimo di 50.000 euro.

Modalità di Partecipazione

Gli interessati all’acquisto, ad eccezione del debitore e degli altri soggetti a cui è fatto divieto dalla legge, dovranno presentare le loro offerte irrevocabili di acquisto esclusivamente in via telematica. Le offerte devono essere inoltrate tramite la piattaforma www.astetelematiche.it entro le ore 12:00 del 15 ottobre 2024, giorno antecedente l’udienza di vendita.

Dettagli della Procedura

Questa asta rappresenta un'opportunità per acquisire una delle più rinomate strutture termali della regione, la cui attività è stata interrotta a seguito del fallimento della società che la gestiva. La procedura di vendita competitiva è stata istituita per garantire la massima trasparenza e accessibilità agli investitori interessati a rilanciare il complesso termale.

La struttura delle Terme di Caramanico, conosciuta per le sue proprietà curative e la posizione suggestiva, ha rappresentato un importante punto di riferimento nel settore del benessere e del turismo termale. Tuttavia, difficoltà finanziarie hanno portato al fallimento della società e alla conseguente vendita della proprietà.

Considerazioni Future

La vendita delle Terme di Caramanico è un momento cruciale per il futuro del complesso termale. L’obiettivo è attrarre investitori capaci di rilanciare la struttura, valorizzandone le potenzialità e contribuendo al rilancio economico del territorio. Le aspettative sono alte, soprattutto in considerazione dell'importanza storica e culturale delle terme per la comunità locale e per l'intero Abruzzo.

La procedura d'asta rappresenta quindi un'opportunità non solo per i potenziali acquirenti, ma anche per il territorio, che potrebbe beneficiare di un nuovo impulso economico e turistico attraverso la riqualificazione e il rilancio delle storiche terme. Le autorità locali e i cittadini guardano con speranza alla possibilità di un nuovo inizio per le Terme di Caramanico, simbolo di benessere e tradizione.