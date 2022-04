Terremoto 6 Aprile 2009, le cerimonie religiose a L'Aquila per il 13° anniversario

La Chiesa di S. Maria del Suffragio in Piazza Duomo che custodisce la Cappella della Memoria, dedicata ai defunti nel terremoto del 6 aprile 2009, resterà aperta dalle ore 8,00 del mattino del 5 aprile fino alle ore 21,00 della sera del 6 aprile 2022 per consentire la preghiera continua e silenziosa davanti alle lapidi incise con i nomi delle 309 vittime e all’album della memoria che racchiude i volti sorridenti di ciascuna di loro.

La preghiera comunitaria di suffragio avrà inizio alla mezzanotte del martedì 5 aprile con la Concelebrazione Eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo Metropolita Cardinale Giuseppe Petrocchi, durante la quale, alla Preghiera Eucaristica, verrà data lettura dei 309 nomi. La liturgia sarà animata dal Coro Diocesano Giovanile San Massimo.

Al termine della S. Messa la preghiera proseguirà con l’adorazione silenziosa del Santissimo Sacramento fino alle ore 3,32 quando inizierà il rintocco dei 309 colpi della campana del Suffragio.

Nella mattinata del 6 aprile alle ore 7,30 avrà inizio il collegamento in diretta nazionale con l’emittente Radio Maria per la recita del S. Rosario e la celebrazione della S. Messa, con le lodi mattutine, presieduta dal Can. Daniele Pinton, Rettore della Chiesa del Suffragio e animata dal Coro delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore “Maria Ferrari” e dai confratelli e consorelle della Congregazione Salus Populi Aquilani.

Nella giornata le SS. Messe di suffragio saranno alle ore 11,00, presieduta dal Nunzio Apostolico Mons. Orlando Antonini e alle ore 18,00, presieduta dal Vescovo Ausiliare Mons. Antonio D’Angelo.

Per l’ingresso nella chiesa è necessario avere indossato la mascherina e igienizzato le mani.