Terremoto Campi Flegrei: Sindaco di Napoli Avverte su Possibili Nuove Scosse

Il terremoto che continua a scuotere la zona dei Campi Flegrei e Napoli ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha lanciato un avvertimento durante una conferenza stampa a Palazzo San Giacomo, mettendo in guardia sulla possibilità di nuove scosse di magnitudo più alta, fino a un massimo di 5.

Manfredi ha sottolineato la necessità di gestire attentamente questa emergenza, sottolineando che potrebbe perdurare per mesi. Ha inoltre enfatizzato l'importanza di garantire la sicurezza degli edifici pubblici e ha rassicurato sul fatto che le squadre della Protezione Civile non hanno rilevato danni significativi agli edifici privati dopo le recenti scosse.

La Paura e la Fuga dei Residenti dei Campi Flegrei

La notte di terrore nei Campi Flegrei ha lasciato una forte impressione sui residenti, con centinaia di persone costrette a passare la notte in auto dopo le scosse della serata di lunedì. Comuni come Pozzuoli e Bacoli, ormai abituati alle scosse sismiche, hanno vissuto momenti di grande apprensione.

Gli abitanti, come Matteo e Rita di Pozzuoli, hanno raccontato la loro esperienza di terrore, descrivendo il forte boato e la sensazione che la terra potesse scoppiare. Anche coloro che hanno deciso di fuggire si sono trovati in una situazione di emergenza, come evidenziato dal racconto di Giovanni, che ha trascorso la notte insieme alla sua famiglia sulla seduta dell'auto.

La paura e l'incertezza hanno spinto alcune famiglie a cercare rifugio altrove, come Margherita di Pozzuoli, che ha deciso di allontanarsi da casa con la sua famiglia per cercare sicurezza altrove. La situazione ha portato anche all'evacuazione di un'ala del carcere femminile di Pozzuoli, per precauzione, dopo che le scosse hanno causato lievi danni alla struttura.

Risposta delle Autorità e Preparativi per il Futuro

Le autorità locali e i vigili del fuoco hanno intensificato gli sforzi per valutare la stabilità degli edifici e garantire la sicurezza dei residenti. Sono stati effettuati sopralluoghi in numerosi edifici, con l'impiego di team tecnici provenienti da diverse regioni.

Il sindaco di Napoli, Gigi Manzoni, ha sottolineato l'importanza di affrontare con determinazione questa emergenza e ha promesso che saranno prese misure per migliorare la preparazione e la sicurezza della zona. Tuttavia, resta l'incertezza su quanto possa durare questa situazione, con molti residenti che si preparano a convivere con il rischio sismico a lungo termine.