Terremoto FIGC: Gravina si dimette, svolta improvvisa per il calcio italiano

Scossone ai vertici del calcio italiano. Gabriele Gravina ha rassegnato le dimissioni dalla guida della FIGC, segnando una svolta in una giornata decisiva per il futuro del movimento calcistico nazionale. La decisione è maturata nel corso della riunione straordinaria convocata presso la sede federale, dopo giorni di tensioni e pressioni legate ai recenti risultati sportivi.

Alla base del passo indietro, il pesante clima generato dal nuovo mancato accesso della Nazionale italiana alla fase finale dei Mondiali, un evento che rappresenta la terza esclusione consecutiva e che ha aperto un confronto acceso tra istituzioni sportive e politica.

Secondo quanto emerso nelle ore precedenti, il numero uno della Federcalcio aveva già preparato un comunicato ufficiale con cui formalizzare l’uscita di scena, maturata anche alla luce delle pressioni interne ed esterne e delle richieste di rinnovamento ai vertici del sistema.

Il passo indietro apre ora una fase di transizione istituzionale, con la prospettiva di nuove elezioni federali nei prossimi mesi e la necessità di ridefinire governance e strategie. Tra i nomi circolati per la successione figurano profili di primo piano del panorama sportivo nazionale, mentre si valuta anche l’ipotesi di un commissariamento.

La crisi coinvolge non solo la governance, ma l’intero sistema calcio, chiamato a una riflessione più ampia su programmazione, settore giovanile e competitività internazionale. La riunione odierna rappresenta dunque il primo passo di un processo di riorganizzazione destinato a incidere profondamente sul futuro della federazione.

Resta ora da capire quali saranno le tempistiche ufficiali e le modalità con cui verrà gestita la fase successiva, in un contesto segnato da forte attenzione mediatica e istituzionale.