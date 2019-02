Terremoto, a Stefania Pezzopane (Pd) il premio Assotutela per Eccellenze italiane

“Essere premiata ‘per l’impegno che ininterrottamente ha profuso per la sua città e per tutti i territori terremotati dal 6 aprile 2009 e poi nel post terremoto 2016/17’, come recita la motivazione, ovviamente mi inorgoglisce.

Da sempre mi sono impegnata con tutte le mie forze, con tutta me stessa, per migliorare il nostro Paese e per il riscatto delle sue popolazioni, attraverso la valorizzazione, il sostegno e la promozione delle nostre eccellenze territoriali.

L’Italia è seduta su una miniera di conoscenze, culture, storie, tradizioni, che ne fanno un unicum al mondo. Dobbiamo sempre più prendere coscienza di questi valori e opportunità. Non mi stancherò mai di dirlo e di battermi in questa direzione.

Un plauso particolare va anche ad Assotutela, al suo fondatore e presidente Michel Emi Maritato, per il ruolo che l’associazione ha assunto negli anni nella protezione dei cittadini e dei consumatori. Potrà sempre contare sulla mia collaborazione”.

Così Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera, a margine della cerimonia oggi al Senato che l’ha vista tra le personalità che hanno ricevuto il Premio Assotutela 2018/2019 per le Eccellenze italiane.