Terremoto di 3.0 a Bergamo: Evacuazioni a Caravaggio e Triviglio

Una scossa di terremoto ha colpito la provincia di Bergamo questa mattina alle 9:07, con epicentro registrato nel paese di Comun Nuovo. La magnitudo del sisma è stata valutata a 3.0 e, fortunatamente, al momento non si segnalano danni rilevanti.

Tuttavia, come misura precauzionale, alcune scuole e edifici pubblici sono stati evacuati nei comuni di Caravaggio e Triviglio. A Caravaggio, gli uffici comunali e il Liceo Galileo sono stati svuotati temporaneamente. A Triviglio, invece, gli studenti sono stati invitati a lasciare l'Itis di via Galvani e la scuola primaria di via Giussani.

Le autorità locali stanno effettuando sopralluoghi per valutare la situazione e garantire la sicurezza della popolazione. Al momento, non ci sono segnalazioni di feriti o danni strutturali significativi.