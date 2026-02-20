Terremoto in Comune: azzerata la Giunta, decisione shock

Il primo cittadino congela le deleghe e richiama la squadra al confronto politico: “Serve coesione per affrontare opere strategiche e la sfida Nuova Pescara”.

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha disposto l’azzeramento della Giunta comunale, sospendendo contestualmente tutte le deleghe agli assessori. Una scelta definita come un vero e proprio “tagliando politico”, maturata – secondo quanto dichiarato – dopo una fase di riflessione interna alla maggioranza di centrodestra che lo ha eletto nel 2024.

Il primo cittadino, presidente uscente della Provincia, ha precisato che il provvedimento non è collegato a eventuali prospettive personali o a dinamiche esterne, ma nasce da valutazioni esclusivamente politiche. “Dal punto di vista amministrativo la macchina procede – ha spiegato – ma sul piano politico ho riscontrato scarsa attenzione e una evidente mancanza di amalgama”.

Nel mirino, dunque, non l’operatività degli uffici bensì la coesione della squadra di governo. Da qui la decisione di fermarsi per un confronto diretto con gli assessori, in vista di passaggi ritenuti cruciali per la città. Tra questi figurano interventi infrastrutturali di rilievo e soprattutto il percorso verso Nuova Pescara, il progetto di fusione che coinvolge l’area metropolitana adriatica.

De Martinis ha utilizzato una metafora sportiva per spiegare il momento: “Come un allenatore, quando si avvicinano partite decisive, è necessario chiudersi negli spogliatoi e guardarsi negli occhi”. L’obiettivo dichiarato è rilanciare l’azione amministrativa con rinnovata compattezza.

Il segnale politico appare chiaro: una pausa di verifica per ricompattare la maggioranza e ripartire con slancio, in una fase che l’amministrazione considera determinante per il futuro assetto istituzionale e strategico del territorio.