Terremoto in Nazionale: Gattuso verso l’addio, spunta Conte per il ritorno

Dopo la sconfitta decisiva e un clima sempre più teso, il commissario tecnico sarebbe pronto a lasciare, mentre la FIGC valuta già possibili alternative.

Scossone ai vertici della Nazionale italiana: Gennaro Gattuso sarebbe ormai vicino alle dimissioni da commissario tecnico, a poche ore dalla pesante sconfitta contro la Bosnia che ha segnato l’ennesimo momento critico per il calcio azzurro.

Secondo diverse indiscrezioni, la decisione ufficiale potrebbe arrivare a breve, mettendo fine a un’esperienza durata meno di un anno. Un epilogo maturato in un contesto già fortemente compromesso dai risultati e dalla crescente pressione mediatica e istituzionale.

Il nome che circola con maggiore insistenza per la successione è quello di Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli. L’ipotesi di un ritorno sulla panchina azzurra, secondo fonti vicine all’ambiente federale, non sarebbe da escludere e starebbe prendendo corpo nelle ultime ore.

Nel frattempo, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, aveva inizialmente manifestato l’intenzione di proseguire con l’attuale assetto tecnico, chiedendo a Gattuso e a Gigi Buffon di restare al loro posto. Tuttavia, la scelta finale sembrerebbe essere maturata direttamente dall’allenatore.

Dopo la partita, Gattuso aveva espresso pubblicamente il proprio rammarico, chiedendo scusa ai tifosi italiani con parole cariche di emozione. Un gesto che molti interpretano come il segnale di un possibile passo indietro ormai imminente.

La situazione resta in evoluzione e si inserisce in un quadro più ampio di riflessione sul futuro del calcio italiano, già scosso dalle recenti delusioni sportive e dalle polemiche istituzionali. Le prossime ore saranno decisive per chiarire gli sviluppi e delineare il nuovo corso della Nazionale.