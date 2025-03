Terremoto scuote il Foggiano: paura tra i residenti

Una forte scossa di terremoto ha colpito la provincia di Foggia alle ore 20:37 di oggi, venerdì 14 marzo 2025. Secondo le prime informazioni, la magnitudo registrata è 4.6, con epicentro situato a circa 30 chilometri a nord di San Severo, ma in mare.

Il sisma è stato nettamente avvertito non solo nel Foggiano, ma anche in altre zone della Puglia, inclusa la città di Bari. Molti cittadini hanno percepito chiaramente la scossa, causando momenti di apprensione e preoccupazione.

Immediatamente dopo l'evento, la Protezione Civile si è attivata per monitorare la situazione e verificare eventuali danni a strutture ed edifici. Al momento, non si segnalano feriti, ma sono in corso verifiche per accertare l'entità dei danni materiali.

La zona del Gargano è nota per la sua attività sismica, con precedenti scosse registrate negli anni passati. Questo evento ricorda l'importanza di adottare misure preventive e di sicurezza in aree soggette a fenomeni sismici.

Le autorità locali invitano la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni fornite dalle istituzioni competenti. È consigliabile verificare la stabilità delle proprie abitazioni e segnalare eventuali criticità alle autorità preposte.

Si raccomanda, inoltre, di rimanere informati attraverso i canali ufficiali per aggiornamenti sulla situazione e sulle eventuali misure da adottare nelle prossime ore.