Terribile incidente: camion colpisce cestello, due operai gravemente feriti

In un grave incidente sul lavoro a Villanova di Cepagatti un camion travolge un cestello sotto un ponte, lasciando due operai con politrauma ospedalizzati.

Questa mattina, a Villanova di Cepagatti, in provincia di Pescara, un incidente sul lavoro ha causato il ferimento di due operai: un camion ha urtato il cestello elevatore su cui stavano operando, facendoli precipitare da alcuni metri di altezza.

Secondo le prime ricostruzioni, i lavoratori si trovavano sotto un ponte nel momento dell’impatto. È probabile che il mezzo pesante abbia urtato il cestello mentre questo era sollevato, il che ha provocato la caduta.

Immediato l’intervento dei soccorsi: le squadre del 118, affiancate da ambulanze provenienti da Chieti e Pescara, hanno raggiunto il luogo dell’incidente, stabilizzando i feriti sul posto. Successivamente, entrambi gli operai sono stati trasferiti all'ospedale di Pescara, dove sono ricoverati in condizioni serie, con politrauma come diagnosi iniziale.

Fonti locali aggiungono che i lavori erano in corso nella parte superiore del ponte, motivo per cui il cestello era in posizione elevata. Anche il sindaco di Cepagatti, contattato telefonicamente, ha confermato la gravità del fatto ed è in attesa di dettagli più precisi riguardo all’accaduto.