Terribile incidente sull'autostrada: operaio perde un dito per colpa di un tir!

Un operaio della Strada dei Parchi è stato gravemente ferito mentre lavorava sull'A25; il conducente del tir è fuggito senza prestare soccorso.

Un grave incidente sul lavoro ha avuto luogo sull'A25 nei pressi di Pratola, coinvolgendo un operaio di 50 anni della società Strada dei Parchi (Sdp, Gruppo Toto). L'evento è accaduto lunedì mattina, al chilometro 134 dell'autostrada, in direzione Pescara. Mentre l'operaio stava sistemando lo specchietto retrovisore di un veicolo in un cantiere, un tir di passaggio lo ha colpito, tranciandogli di netto un dito.

Le prime indagini condotte dalla polizia stradale di Sulmona hanno rivelato che il lavoratore si trovava in una posizione vulnerabile durante il suo compito. Quando il tir ha colpito lo specchietto, questo è andato in frantumi, causando la grave ferita. Il conducente del mezzo pesante, probabilmente non accorgendosi di quanto accaduto, non si è fermato per prestare soccorso all'operaio.

Immediatamente soccorso dai colleghi, l'operaio ha ricevuto assistenza per la ferita. I colleghi sono riusciti a recuperare il dito tranciato e lo hanno accompagnato d’urgenza all'ospedale di Sulmona. Qui, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per tentare di riattaccare l'arto. Le condizioni di salute del lavoratore sono attualmente monitorate dai medici.

Questo evento sottolinea le critiche condizioni di sicurezza presenti nei cantieri autostradali e la necessità di un maggiore rispetto delle norme da parte di tutti gli utenti della strada. Le autorità competenti stanno già indagando sull'accaduto per identificare il tir e il suo conducente, affinché possano essere adottate misure appropriate per garantire la sicurezza degli operai in futuro.

La situazione ha sollevato interrogativi anche sulla necessità di una maggiore vigilanza e formazione per i lavoratori, per evitare simili incidenti in un contesto così pericoloso come quello delle autostrade. Resta fondamentale che tutti i mezzi pesanti rispettino i limiti di velocità e prestino attenzione ai cantieri in modo da prevenire ulteriori tragedie. Gli sviluppi dell’indagine e la valutazione delle responsabilità legali saranno seguiti con attenzione dalle autorità competenti.