Terrore a Trasacco: Bomba Esplode all'Esterno del Bar, Nessun Ferito Ma Grande Paura

Nella tranquilla notte tra sabato e domenica, la quiete di Trasacco è stata spezzata da un'esplosione che ha scosso l'intero quartiere. Una bomba rudimentale, ma di grande potenza, ha fatto irruzione nell'atmosfera serena del centro del paese, esplodendo all'esterno del bar-tabaccheria Barbarossa, situato in via Febonio, nelle vicinanze di piazza Matteotti.

Il fragore dell'esplosione ha squarciato porte e pareti, gettando l'intero quartiere nell'allarme e nella paura. Fortunatamente, nonostante il terrore che ha generato, nessun cliente presente nel locale è rimasto ferito. Tuttavia, la violenza dell'evento ha lasciato una scia di tensione e apprensione tra i residenti.

Le telecamere di sicurezza hanno catturato l'orrore della scena: intorno alle 3 del mattino, un'auto sospetta si è fermata proprio di fronte all'ingresso del bar. Un individuo, seduto sul lato passeggero, è sceso e ha piazzato la bomba sulla soglia del locale, per poi fuggire a bordo del veicolo in pochi istanti. Le indagini sono in corso, ma il terrore e l'incertezza rimangono palpabili nella comunità di Trasacco.