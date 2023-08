Terrore a Vasto: Un misterioso animale scatena il panico!

La tensione e l'apprensione si sono ulteriormente ampliate nella tranquilla frazione di San Giovanni Teatino, corso Italia a Sambuceto, dopo l'ennesima aggressione di un misterioso animale che ha colpito la zona. In risposta a questa preoccupante serie di eventi, un tavolo tecnico di emergenza si è riunito a Vasto, nella provincia di Chieti, per affrontare la situazione e cercare di porre fine alla minaccia che incombe sulla comunità locale.

La vice sindaca di Vasto, Felicia Fioravante, ha sottolineato l'importanza del mantenimento dell'obiettivo principale della cattura dell'animale. Il Parco nazionale della Majella, la Regione, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), il Comune di Vasto, la polizia provinciale e i carabinieri forestali hanno messo in campo tutte le risorse necessarie per affrontare questa emergenza. Il monitoraggio è stato intensificato, e le fototrappole e le indagini genetiche stanno aiutando a ricostruire il percorso dell'animale e le possibili zone di rifugio.

La cronologia degli eventi si estende in modo allarmante nel tempo. Tutto è cominciato lo scorso anno, il 7 agosto del 2022, quando una turista è stata azzannata sulla spiaggia di Punta Penna. Successivamente, durante l'inverno, sembrava essersi placata l'aggressività dell'animale, ma a partire dall'8 maggio del 2023 le aggressioni sono riprese con ferocia. Una bambina di 4 anni è stata ferita gravemente mentre passeggiava sulla riva vicino al monumento alla Bagnante. Poco dopo, un altro bambino di 4 anni è stato aggredito a pochi metri di distanza dalla prima vittima. E ancora, una ragazza ucraina è stata morsa nella stessa zona il 10 maggio.

Questi episodi hanno colpito la cronaca nazionale, attirando l'attenzione di tutti. Nonostante l'approvazione da parte del ministero dell'Ambiente per la cattura dell'animale, l'attività predatoria ha continuato ad essere documentata, causando grave allarme nella comunità.

Gli esperti si sono mobilitati per contrastare questa minaccia e garantire la sicurezza della popolazione locale e dei visitatori. La speranza è che, grazie agli sforzi intensificati e mirati, l'animale venga presto catturato e la parola fine sia messa a questa vicenda. La comunità di Vasto sta sostenendo con forza le operazioni, fiduciosa che gli esperti sapranno affrontare la situazione in modo preciso e risolutivo. Nel frattempo, il monitoraggio continuerà senza sosta per garantire la massima sicurezza per tutti.