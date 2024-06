Terrore in Stazione: Insegue un Uomo con un Coltello, Denunciata 56enne

Momenti di panico alla stazione di Giulianova, dove una donna di 56 anni, già nota alle forze dell'ordine, è stata sorpresa mentre inseguiva un uomo brandendo un coltello da cucina. La polizia ferroviaria, allertata dalla vittima, è intervenuta prontamente, bloccando la donna e sequestrando l'arma, un coltello lungo 30 centimetri, di cui 20 di lama.

La 56enne è stata denunciata per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata. Le indagini sono in corso per chiarire le motivazioni alla base dell'aggressione.