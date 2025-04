Terrore in città: uomo armato di coltello tenta di entrare in casa

Un uomo con misura cautelare attiva ha seminato il panico cercando di forzare l'ingresso della casa familiare, armato di un coltello e in stato di forte agitazione.

Momenti di grande tensione nel pomeriggio di domenica 30 marzo nella zona sud di Avezzano (AQ), dove la Polizia di Stato dell'Aquila è intervenuta tempestivamente in seguito a una richiesta di aiuto. A contattare le forze dell'ordine è stato un uomo che ha denunciato la presenza del fratello fuori dalla propria abitazione, in palese violazione della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. L'aggressore, in preda all'agitazione, brandiva un grosso coltello e tentava di sfondare il portone d'ingresso, minacciando di morte i parenti all'interno dell'abitazione.

Le volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, giunte rapidamente sul posto, hanno confermato la gravita della situazione. L'uomo, in evidente stato di alterazione, insisteva nel tentativo di entrare nell'appartamento, dove i familiari si erano rifugiati per sfuggire alla sua furia.

Gli agenti, con grande professionalità e non senza difficoltà, sono riusciti a bloccarlo nonostante continuasse a inveire con minacce e insulti rivolti soprattutto al fratello e alla cognata. Dopo un'operazione delicata, i poliziotti sono riusciti a disarmarlo e a riportarlo alla calma.

L'uomo è stato quindi accompagnato presso il Commissariato di Polizia per ulteriori accertamenti. Verificata la presenza della misura cautelare che gli imponeva di non avvicinarsi ai familiari, e dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno della Procura locale, gli agenti hanno proceduto al suo arresto in flagranza di reato. Successivamente, l'uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale della città, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito con apprensione all'intervento delle forze dell'ordine. L'operato tempestivo della Polizia di Stato ha evitato che la situazione degenerasse, garantendo la sicurezza delle persone coinvolte.