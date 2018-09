Terza edizione de "la Giornata del Cucciolo", gli amici a quattro zampe al centro dell'attenzione

Terza edizione de "La Giornata del Cucciolo" che diviene un appuntamento fisso e sentito del ritorno dalle ferie.

Volta a formare la coscienza dei più piccoli alla vita con un cucciolo e sensibilizzare l'opinione pubblica contro il dilagante fenomeno (soprattutto in estate) dell'abbandono degli animali.

L'Associazione 360° con il patrocinio del Comune dell'Aquila e della Polizia di Stato farà, come lo scorso anno, gli onori di casa il domenica 2 settembre dalle 15.00 presso il parco del Castello Cinquecentesco dell'Aquila (lato Via Castello).

Come lo scorso anno il Comitato della Perdonanza Celestiniana ha voluto l'iniziativa del presidente dell'associazione, Fabrizio Salvatore, nel prestigioso cartellone della 724' Perdonanza Celestiniana.

Nel corso dell'evento, grazie alla partecipazione del servizio veterinario della ASL, sarà possibile adottare un cane abbandonato, scegliendo sia tra le immagini dei cuccioli ospitati presso i canili della zona.

"Il terzo anno sarà quello della svolta per la nostra manifestazione, un'organizzazione migliore e tantissime iniziative in più - commenta il presidente Salvatore - la conferma del riconoscimento del Comitato Perdonanza è la riprova di quanta attenzione meriti questa manifestazione, un appuntamento importante per gli amanti dei nostri amici a quattro zampe".

Tante le associazioni, enti e unità militari e civili presenti:

Autismo Abruzzo Onlus, Croce Rossa Italiana comitato di L'Aquila, Eingana, Team Miro Rescue Dogs, Mano nella Mano, Rescue Dogs School Abruzzo, Team L'Aquila Special Olympics Italia.

Sponsor dell'evento sono stati: Mirko Garage, Graziani Group, L'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, Via Solferino, Autocarrozzeria Moderna e Iperfrutta

Si ricorda che si potrà partecipare all'evento il giorno domenica 2 settembre dalle 15.00 alle 10.00.