Tifosi coinvolti negli scontri tra L'Aquila e Samb, processo fissato per marzo

Il giudice ha revocato i domiciliari e imposto l’obbligo di firma per i tifosi coinvolti negli scontri al termine della partita di Serie D.

Il processo per direttissima contro i tre tifosi coinvolti nei violenti scontri avvenuti al termine della partita tra L'Aquila Calcio e Sambenedettese è stato fissato per il 5 marzo prossimo. I tre imputati, Fabio Ambrogi, Alessio Catelli e Vincenzo Fracassi, erano stati arrestati il 27 gennaio, in flagranza differita, a seguito dei tafferugli che si sono verificati nello stadio Gran Sasso d'Italia di L'Aquila, dopo la gara di Serie D.

Durante l'udienza, il giudice Tommaso Pistone, con la collaborazione del pubblico ministero Ugo Timpano, ha convalidato gli arresti, ma ha revocato i domiciliari per i tre tifosi, accogliendo la richiesta delle difese. Tuttavia, è stato imposto loro l’obbligo di firma presso la polizia tre volte a settimana, un provvedimento che limita la loro libertà, ma che consente loro di rimanere liberi durante il processo. L'iniziale udienza di direttissima è stata rinviata a causa della richiesta dei legali di avere più tempo per preparare la difesa.

Uno dei tre tifosi è già stato colpito da un Daspo, il provvedimento che vieta l'accesso agli stadi, e si prevede che gli altri due riceveranno lo stesso trattamento nelle prossime settimane. Le indagini sull'accaduto sono ormai giunte alla fase finale, poiché sono scaduti i termini per ulteriori arresti. Le altre persone identificate come coinvolte nei disordini potrebbero essere indagate e a loro volta raggiunte da Daspo della durata di 5 anni.

Stando a quanto emerso, fino a cento persone delle due tifoserie potrebbero essere state coinvolte nei disordini che si sono verificati a fine partita. Inoltre, sono in corso accertamenti sull'incursione di alcuni tifosi negli spogliatoi, un episodio che ha aggravato ulteriormente la situazione e che sta alimentando le indagini.

Il giudice sportivo ha confermato che i tafferugli hanno avuto una portata considerevole, coinvolgendo un numero significativo di persone, segnalando un fenomeno preoccupante di violenza che rischia di avere ripercussioni sul mondo del calcio, in particolare nelle categorie minori come la Serie D.