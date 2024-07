Tilt Informatico Globale: Caos nei Trasporti, Ma il Volo di Salvini Decolla

Un Problema di Software Blocca Aerei e Servizi Essenziali in Tutto il Mondo

Un guasto nell'aggiornamento del software di sicurezza Crowdstrike ha causato un tilt informatico mondiale, colpendo milioni di utenti di Microsoft Windows, tra cui compagnie aeree, ferrovie, banche, Borse e ospedali. Aerei bloccati in Europa e Stati Uniti, con oltre un migliaio di voli cancellati, compresi più di 70 voli di Ita Airways. Il CEO di Crowdstrike, George Kurtz, ha chiesto scusa per l'incidente. Secondo Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ci vorranno 24 ore per ripristinare la normalità.

I Disagi in Italia

L'Italia non è stata risparmiata dai disagi: numerosi aeroporti italiani hanno visto la cancellazione di voli, con Ita Airways costretta a bloccare oltre 70 collegamenti. La Borsa ha registrato negoziazioni intermittenti per quasi tutta la giornata e le banche hanno operato sotto stretta osservazione, anche se senza disservizi significativi. Nonostante la rassicurazione di Enav sulla sicurezza del traffico aereo, i ritardi e le cancellazioni sono stati inevitabili. Aeroporti di Roma ha confermato che, sebbene i sistemi di sorveglianza fossero operativi, i problemi informatici hanno causato notevoli ritardi.

Il graduale miglioramento è arrivato solo in serata, dopo una giornata che Assoutenti ha definito di "caos totale", con migliaia di passeggeri bloccati. Ita Airways ha riportato 71 voli cancellati, ma oltre il 90% dei passeggeri è stato "riprotetto" su voli successivi. Nonostante i sistemi di backup abbiano funzionato correttamente, i disservizi hanno colpito numerosi scali da Bologna a Palermo, con problemi anche per i taxi a Firenze.

La Polemica sul Volo di Salvini

La polemica è esplosa quando il volo Roma-Milano con a bordo Matteo Salvini è decollato da Fiumicino nonostante i disservizi. Secondo un articolo su La Stampa, il volo è stato l'unico a decollare nella sua fascia oraria, ma Ita Airways ha smentito, dichiarando che 12 voli sono partiti correttamente nello stesso arco di tempo. La Lega ha difeso Salvini, affermando che il volo era stato prenotato la mattina stessa e che i disagi non erano prevedibili. Le opposizioni hanno attaccato, annunciando un'interrogazione parlamentare.

Le Scuse di CrowdStrike

Il CEO di CrowdStrike, George Kurtz, si è scusato pubblicamente, spiegando che il problema è stato causato da un difetto in un aggiornamento del software Falcon per host Windows. Kurtz ha assicurato che CrowdStrike sta lavorando a stretto contatto con clienti e partner per ripristinare tutti i sistemi e che l'azienda sta operando normalmente senza impatti sui sistemi di protezione. La trasparenza e la fiducia dei clienti restano la priorità, ha concluso Kurtz, promettendo aggiornamenti continui e misure per prevenire future interruzioni.