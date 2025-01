Topolino sorprende i lettori con una nuova iniziativa dedicata ai dialetti italiani

Un omaggio alla ricchezza linguistica e culturale per celebrare le diversità regionali e le lingue locali d’Italia.

La rivista Topolino, edita da Panini Comics, ha pubblicato un’edizione straordinaria del numero 3608 in occasione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, fissata per il 17 gennaio. Per la prima volta, una storia del celebre settimanale è stata tradotta in quattro dialetti italiani: napoletano, catanese, milanese e fiorentino. L’iniziativa mira a valorizzare la cultura linguistica del Paese, unendo la tradizione popolare al fumetto moderno.

La storia, intitolata "Zio Paperone e il PDP 6000", è scritta da Niccolò Testi e illustrata da Alessandro Perina. L’avventura vede lo Zione adottare un innovativo sistema di difesa basato su intelligenza artificiale per proteggere il suo deposito dalla temibile Banda Bassotti.

Il direttore di Topolino, Alex Bertani, ha dichiarato: «L’obiettivo è celebrare le radici linguistiche del nostro Paese, spesso trascurate. Crescendo, ho usato il dialetto e ne ho compreso il valore unico, capace di esprimere sfumature intraducibili. Come rivista con un vasto pubblico giovanile, abbiamo il dovere di promuovere questo patrimonio».

Per garantire fedeltà e coerenza nella trasposizione dialettale, sono stati coinvolti esperti linguistici come Riccardo Regis, docente all’Università di Torino, e Giovanni Abete dell’Università Federico II di Napoli. Quest’ultimo ha curato la versione napoletana, bilanciando tradizione e modernità, optando ad esempio per la scrittura di «uagliù» invece di «guagliù», seguendo lo stile di Eduardo De Filippo.

La scelta di utilizzare solo quattro dialetti nasce da motivi logistici, ma Bertani non esclude future edizioni con altre varianti regionali, confidando nell’entusiasmo dei lettori. L’iniziativa ricorda il successo di "Topolino e il mistero dei giganti", che esaurì le copie in breve tempo, confermando l’interesse per le storie radicate nella cultura locale.

Le cinque versioni disponibili includono le quattro edizioni dialettali, distribuite nelle rispettive regioni, e una nazionale in italiano. Tutte possono essere acquistate anche online sul sito di Panini Comics, offrendo ai lettori l’opportunità di scoprire un Topolino più vicino alle loro radici linguistiche.