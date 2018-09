Torna a L'Aquila la "Maratona del BuonUmore", domenica 23 settembre al Parco del Castello

Anche quest'anno l'associazione Brucaliffo dell'Aquila, clown in corsia, presenta la "Maratona del buonumore", arrivata alla sua quinta edizione. Una manifestazione che l’associazione Brucaliffo organizza per la città di L’Aquila dal 2014, in collaborazione con Ludobus, Nati nelle Note, C.N.G.E.I. Scout, la cooperativa Fantacadabra, Piemme Auto, Basket 2K5, British institute, Circolo ippico di Valle Roveto, Associazione il Parco dello Sport, il regno dei Mazzamurelli , Associazione musica per la pace e il Ludovan di Emergency.

I volontari clown in corsia dell'associazione, per un giorno, porteranno fuori dalle corsie, la voglia di sorridere e giocare, invitando grandi e piccoli a sentirsi leggeri, indossando un naso rosso e stringendo nella mano un palloncino.

Il 23 settembre sarà un giorno di Festa! Un'esplosione di gioia e un arcobaleno di colori!

Anche l''edizione 2018 avrà come tema “ZamPilla la vita, tra gioia e impegno!”…in memoria di Paola Bonifaci, amica dell'associazione ma, soprattutto, Donna tenace, attiva e sorridente, per ricordarla è stato pubblicato un bando di concorso nelle scuole della città.

Il vincitore, sarà premiato nel corso della maratona.

Quest'anno il programma sarà più intenso anche grazie alle tante realtà che ci hanno sostenuto.

Ne riportiamo, di seguito, una parte.

Il resto, lo farete voi, con la vostra immaginazione, con le emozioni e la voglia di mettervi “in gioco.”

Indossate un sorriso e...

vi aspettiamo dalle 10:00 al Castello!

PROGRAMMA

L'Aquila Domenica 23 Settembre 2018

Parco del Castello

ore 10:00/11:00 raduno e iscrizioni Parco del Castello, favole a colori con il Bibliobus, trucco con Informa e ludovan di Emergency;

ore 11:30 Partenza MARATONDA

con clown Brucaliffo, Pupazze e la musica dei Crazy Stompin’ club.

ore 12:00 saluto della pupazza della Libera Pupazzeria di Roio.

Ore 12:30 ABBRACCI DI COLORE.

PICNìC al parco con APERÒ.

14.30/17.00 il PARCO DEI COLORI –Clown Brucaliffo, Basket 2K5, British Institute, CNGEI scout, Circolo ippico di Valle Roveto, Ludobus riscossa, Nati nelle note, Associazione il Parco dello sport, Piemme auto, il Regno dei Mazzamurelli, Associazione Musica per la pace.

ore 17:00 Premiazione concorso dedicato alle scuole “ ZamPilla la vita tra gioia e impegno” dedicato a Paola Bonifaci - Estrazione ALLEGRA RIFFA.

…a seguire chiusura emozionale a cura dei Bandierai Quattro Quarti dell’Aquila.