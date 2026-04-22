Torna il sole sull’Italia: anticiclone protagonista fino al ponte del 25 aprile

Dopo il passaggio perturbato, l’alta pressione riconquista la Penisola garantendo giornate stabili, cieli sereni e temperature in aumento su gran parte del territorio nazionale

Dopo il rapido passaggio di un fronte freddo, il quadro meteorologico sull’Italia è destinato a cambiare sensibilmente. A partire da giovedì, infatti, si assisterà a un progressivo rafforzamento dell’anticiclone, che tornerà a dominare la scena su gran parte della Penisola, riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato.

Le ultime tracce di instabilità interesseranno ancora le regioni più meridionali nelle prossime ore, con fenomeni residui destinati a esaurirsi rapidamente. Contestualmente, l’alta pressione presente sull’Europa occidentale tenderà ad espandersi verso il Mediterraneo centrale, coinvolgendo progressivamente anche l’Italia e favorendo un miglioramento diffuso.

Nel dettaglio, la giornata di giovedì vedrà prevalere il bel tempo al Nord e al Centro, con qualche annuvolamento residuo nelle prime ore, in particolare sui rilievi e lungo l’Adriatico. Al Sud, invece, saranno ancora possibili piogge sparse, soprattutto tra Calabria e Sicilia orientale, in attenuazione nel corso della giornata. Le temperature inizieranno a salire, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, mentre i venti si manterranno moderati.

Da venerdì la situazione sarà decisamente più stabile: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale e un ulteriore aumento delle temperature, con valori tipicamente primaverili.

Il trend proseguirà anche nella giornata di sabato, quando l’anticiclone garantirà condizioni di stabilità diffusa, con assenza di precipitazioni e clima mite su tutta la Penisola.

Per domenica, infine, si conferma un contesto dominato dall’alta pressione, con qualche fenomeno locale di foschia in Pianura Padana e nubi basse su alcune aree costiere, senza effetti rilevanti. Le temperature continueranno a mantenersi su valori in crescita, contribuendo a un clima generalmente piacevole.

Nel complesso, la tendenza fino al weekend del 25 aprile indica una fase caratterizzata da tempo stabile, cieli sereni e temperature in aumento, con l’anticiclone protagonista e senza particolari perturbazioni in grado di coinvolgere direttamente l’Italia.