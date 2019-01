Torna l'anticiclone delle Azzorre sulla Penisola breve pausa del GELO

L'anticiclone delle Azzorre si estenderà temporaneamente a buona parte dell'Italia portando tempo più stabile, resteranno ancora imbrigliate in una circolazione fredda ma via via meno gelida, le regioni del basso Adriatico.

la Sicilia e parte delle ioniche, soprattutto la Calabria settentrionale.

L'irruzione di aria artica continentale ha quindi le ore contate e si ritirerà temporaneamente nella giornata dell'Epifania.

L'aria gelida sarà sostituita, in particolare sulle regioni più occidentali da correnti più miti che porteranno un contenuto rialzo delle temperature massime.

Il freddo ma in forma più attenuata rispetto alle giornate precedenti resisterà sul medio basso Adriatico e l'estremo Sud ma non sono previste nevicate in pianura e anche qui le temperature tenderanno ad aumentare.

Vediamo qualche dettaglio in più per il sabato e la domenica.

Meteo Sabato 5 gennaio: la circolazione sarà ancora molto fredda su mezza Italia con tempo instabile al Sud e lungo l'Adriatico e nevicate ancora fino a quote molto basse anche in pianura al mattino su Molise, Puglia, Campania interna e nord Calabria, nel contempo una certa nuvolosità interesserà la Sardegna e le regioni centrali tirreniche con qualche debole fenomeno sull'isola. Nel corso della giornata il tempo si mostrerà ancora a tratti instabile al Sud e sul basso Adriatico ma con fenomeni che risulteranno nevosi a quote collinari. Sulle regioni centro settentrionali il tempo si manterrà buono o discreto.

Le temperature sono previste in graduale aumento ma con valori del mattino ancora diffusamente sotto zero su gran parte della Penisola. I venti saranno tutti settentrionali e soffieranno ancora moderati al Sud con mari mossi o molto mossi.

METEO domenica 6 gennaio, BEFANA: Tempo ancora un po' incerto sulle regioni del basso Adriatico e l'estremo sud con qualche pioggia al mattino a carattere sparso e nevicate a quote collinari (800-1000m). Tempo sostanzialmente buono o discreto sul resto della Penisola.

Nel corso della giornata nuvolosità irregolare e qualche fenomeno potranno interessare ancora il basso Adriatico e l'estremo Sud raggiungendo anche l'Abruzzo ma con neve a quote collinari. In serata aria più fredda da est tornerà ad interessare le zone adriatiche con quota neve in abbassamento per la notte.

Temperature in aumento su valori più miti.

Le minime saranno ancora sottozero su molte regioni ma le massime saranno a due cifre quasi ovunque.

La ventilazione sarà debole eccetto che sul basso Adriatico e lo Ionio dove avremo ancora venti tesi da N/NO.

Tendenza giorni successivi: Torna un po' di freddo per il giorno 7 ma solo sul medio basso Adriatico e l'estremo sud con neve a quote medio basse ma non in pianura. Ancora buono altrove ma novità importanti potrebbero esserci già dal giorno 8 con un nuovo impulso freddo di stampo polare marittimo in grado di innescare la formazione di un vortice sul Mediterraneo e maltempo diffuso su tutta l'Italia.