Torna la Madonna che Scappa a Sulmona e Molte Altre Iniziative

Sulmona si prepara ad accogliere una Pasqua da record, con un flusso turistico che promette di far brillare gli alberghi e le strutture ricettive. Il Comune ha delineato un ricco cartellone di eventi, tra cui spiccano la celebre processione del Venerdì Santo a cura dell'arciconfraternita della Santissima Trinità e la tradizionale rappresentazione della Madonna che scappa in piazza, organizzata dalla confraternita di Santa Maria di Loreto.

Questi appuntamenti, radicati nella storia e nelle tradizioni locali, non solo attraggono visitatori da tutto il mondo, ma anche generano un significativo indotto economico sul territorio peligno. Gli studi condotti da Tommaso Paolini, ex docente di economia dell'Università dell'Aquila, indicano che la Pasqua sulmonese movimenta circa quattro milioni di euro, distribuiti su tutto il comprensorio. Secondo la tesi di laurea degli studenti, il 20% dei turisti proviene dall'estero, confermando l'attrattiva internazionale di questi eventi.

Gli albergatori e gli operatori del settore segnalano un'occupazione alberghiera al massimo delle capacità, anticipando un sold out durante le festività pasquali. Mariadora Santacroce, albergatrice, osserva con ottimismo che la Pasqua bassa di quest'anno, coincidente con il 31 marzo, potrebbe dare un impulso significativo alla stagione turistica, mitigando gli effetti dell'assenza di neve abbondante in montagna.

Nei ristoranti, le prenotazioni sono altrettanto fervide, con tavoli bloccati fin dal mese di dicembre e una forte domanda che continua a crescere. Isabella Cianferra, ristoratrice nel centro storico, conferma che le prenotazioni sono state chiuse poco dopo Natale, segno di un interesse crescente per l'offerta gastronomica locale durante le festività.

Il Comune di Sulmona, per il secondo anno consecutivo, ha preparato un ampio programma di eventi che comprende visite turistiche, concerti, cori pasquali e intrattenimenti musicali in piazza durante la serata di Pasqua, contribuendo così a rendere l'atmosfera della città ancora più vivace e coinvolgente per i residenti e i visitatori.

La bellissima foto è di Andrea Masciangioli per la confretarnita di Santa Maria di Loreto (Sulmona)