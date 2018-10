Toto Costruzioni, protesta dei dipendenti da tempo senza stipendi

I dipendenti della Toto Costruzioni, senza stipendio da tempo, chiedono urgentemente al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, "di sbloccare l'autorizzazione a far partire tutti i cantieri, per garantire anche il futuro lavorativo di tutte le maestranze" per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, annunciando per domani mattina a partire dalle ore 7.30, una protesta all'uscita del casello autostradale di Valle del Salto (Rieti) della A/24.

A renderlo noto è la Fillea Cgil di Pescara che "unitamente ai lavoratori è a sottolineare al ministero la vertenza". "Sulla stampa - si legge nella nota - ogni giorno leggiamo ormai una telenovela mediatica tra Regione e ministero.

Ai dipendenti interessa portare a casa lo stipendio, visto che stanno lavorando ed alcuni anche all'estero".