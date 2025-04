Traffico bloccato e strade chiuse: aggiornamenti vitali per chi viaggia in Abruzzo

Ecco gli aggiornamenti sulle chiusure e le limitazioni del traffico sulle principali arterie autostradali dell'Abruzzo, con dettagli sui lavori in corso e le soluzioni alternative proposte.

Un numero crescente di cantieri sta creando disagi significativi lungo le principali autostrade e strade della regione, con numerose limitazioni per gli automobilisti. La A14, la A24 e la A25, gestite da Anas, Strada dei Parchi e Aspi, sono al centro di lavori che impattano pesantemente sulla viabilità. Nove cantieri sono attivi lungo queste arterie, con installazioni di scambi di carreggiata e temporanee chiusure di corsie, creando code e rallentamenti. La situazione è particolarmente critica nei tratti più trafficati, dove si prevede l'installazione di corsie aggiuntive per migliorare la circolazione nelle ore di punta.

Una chiusura importante è prevista sulla A14 Bologna-Taranto. Dalle ore 22 di lunedì 7 aprile fino alle 6 del giorno successivo, il tratto tra Pescara Ovest-Chieti e Pescara Sud-Francavilla al Mare, in direzione di Bari, sarà interdetto al traffico per consentire interventi di manutenzione e ispezione nelle gallerie Colle Rotondo, Immacolata e Vaccari. Gli automobilisti sono invitati a percorrere un percorso alternativo che prevede l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara Ovest Chieti, per poi proseguire sulla SS16 Adriatica e rientrare in autostrada a Pescara Sud.

Anche sulla A24 si segnala una serie di chiusure notturne che coinvolgeranno l'allacciamento tra la A24 e la A1. Per consentire i lavori di manutenzione, la chiusura sarà attiva dalle 22 del 7 aprile fino alle 4 del giorno successivo per i veicoli provenienti da Roma, e nelle notti successive per quelli che arrivano da Teramo e L'Aquila. I veicoli diretti a Firenze o a Napoli sono invitati a seguire percorsi alternativi, utilizzando il G.R.A. per poi collegarsi con la A1.

Per gli automobilisti che incontrano ritardi a causa di questi disagi, Autostrade per l’Italia ha attivato un nuovo servizio di cashback per i pedaggi. Questo sistema permette il rimborso automatico delle spese di viaggio per chi subisce ritardi superiori ai 10 minuti, una novità che migliorerà l'esperienza per chi percorre frequentemente queste strade. Il servizio è disponibile per tutti gli utenti che pagano il pedaggio, anche quelli che non utilizzano il telepedaggio, attraverso l'app Free To X.

In sintesi, la situazione sulle autostrade e le strade abruzzesi richiede massima attenzione. Gli automobilisti sono invitati a informarsi continuamente sui cantieri in corso e a seguire le indicazioni alternative per evitare lunghe attese e disagi.