Traffico di Hashish: Fratelli Arrestati con 10 kg di Droga sui Colli

La squadra mobile del capoluogo adriatico ha compiuto un'operazione decisiva ieri pomeriggio, arrestando due fratelli trovati in possesso di 10 kg di hashish, suddivisi in 95 panetti. Gli agenti hanno intensificato i controlli per contrastare i canali di rifornimento della città, focalizzandosi sulla zona dei colli, quando hanno fermato uno scooter Yamaha T-Max con i due uomini a bordo, che trasportavano un borsone sospetto.

Inizialmente sembrava che i fratelli stessero dirigendosi verso una palestra o un centro sportivo, ma durante la perquisizione è emerso che all'interno della sacca nascondevano la droga. Entrambi sono stati immediatamente arrestati e trasferiti nel carcere di San Donato, a disposizione della procura della Repubblica locale.