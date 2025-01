Traffico e cantieri: ecco dove sono i disagi sulle autostrade e strade principali

Numerosi cantieri e provvedimenti temporanei sulle autostrade italiane, con possibili disagi per i viaggiatori. Tutte le informazioni su viabilità e chiusure.

L'inizio di questa settimana porta con sé una serie di lavori in corso che stanno interessando le principali autostrade italiane, con inevitabili disagi per gli utenti della strada. Nove sono i cantieri che sono stati riaperti e che, insieme a code e rallentamenti, stanno influenzando la viabilità. Su diversi tratti autostradali, tra cui la A14, si stanno effettuando interventi di manutenzione che prevedono l'installazione di scambi di carreggiata per migliorare il flusso del traffico. In alcuni momenti, una corsia aggiuntiva verrà resa transitabile per facilitare il passaggio dei veicoli, ma ciò non esclude la possibilità di rallentamenti e lunghe attese, soprattutto durante le ore di punta.

Anche sulle autostrade A24 (Roma-L'Aquila-Teramo) e A25 (Roma-Torano-Pescara), gestite dalla Strada dei Parchi (Gruppo Toto), si stanno svolgendo lavori significativi che potrebbero compromettere la fluidità del traffico. Il monitoraggio costante della situazione è fondamentale, e si consiglia di consultare gli aggiornamenti in tempo reale per essere sempre informati su eventuali cambiamenti nella viabilità.

Uno dei cantieri più rilevanti riguarda la A24: dal 14 al 16 gennaio, dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo, sarà chiusa la tratta Assergi-Colledara/San Gabriele, ma solo per la carreggiata est, quella in direzione Teramo. In questo intervallo di tempo, i veicoli diretti verso Teramo dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Assergi. Per chi viaggia su lunghe distanze o con mezzi pesanti, si raccomanda di seguire l'itinerario alternativo che prevede l'utilizzo della A25 Torano-Pescara, proseguendo sulla A14 verso Ancona e poi seguendo la superstrada SS80 fino a Teramo. Chi proviene dall'Aquila, invece, potrà utilizzare la SS17 e la SS153 per poi entrare in A25. Si segnala che sulla SS80, direzione Valico delle Capannelle, ci sono alcuni cantieri che potrebbero generare ulteriori rallentamenti.

Sulla A14, Vasto Sud sarà temporaneamente chiuso durante le notti dal 14 al 16 gennaio. In particolare, la stazione sarà chiusa per i veicoli diretti verso Bari e quelli provenienti da Pescara. Il traffico sarà deviatro verso le stazioni di Termoli e Vasto Nord. Questo intervento si rende necessario a seguito di danni causati da un incidente, e le chiusure saranno gestite con orari specifici per ridurre al minimo l'impatto sul traffico.

Un'importante novità riguarda anche il sistema di rimborso dei pedaggi. Autostrade per l’Italia ha attivato un nuovo servizio di cashback con targa, che rende il processo di rimborso più facile per tutti gli utenti. Chi paga il pedaggio con carte o contante potrà usufruire di un rimborso automatico per i ritardi causati dai cantieri, semplicemente registrandosi sull'app Free To X. Questo servizio prevede il rimborso a partire da 10 minuti di ritardo (rispetto ai 15 minuti precedenti) su tratte fino a 99 km.

Con questi aggiornamenti, i viaggiatori sono invitati a seguire attentamente le modifiche alla viabilità e a pianificare i propri spostamenti con anticipo per evitare spiacevoli sorprese.