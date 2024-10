Traforo Gran Sasso: circolazione torna normale, fine delle restrizioni e semafori

La riapertura del traforo del Gran Sasso sull’A24 è imminente e avverrà “entro uno o due giorni”, segnando un ritorno alla normale circolazione dei veicoli. L’annuncio è stato dato da Pierluigi Caputi, commissario straordinario nominato dal Governo per la sicurezza dell’acquifero, durante una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Silone all’Aquila. L’incontro aveva l’obiettivo di fornire un aggiornamento sull’emergenza legata alla possibile rottura di una ‘canala’ del collettore idrico, scoperta prima dell'inizio dei lavori di carotaggio da parte della società Italfer, parte del gruppo RFI.

Caputi ha comunicato che verrà revocato il senso unico e i semafori che regolavano la circolazione dal 14 ottobre. La situazione era divenuta critica dopo la rottura della canala, accompagnata da un aumento del livello di torbidità dell'acqua, il che ha portato alla sospensione dei carotaggi nel Traforo, una fase fondamentale dell'intervento di messa in sicurezza. Nonostante ciò, il transito non è stato completamente bloccato, creando file chilometriche e disagi per gli utenti.

Durante la conferenza, il commissario ha condiviso gli ultimi sviluppi relativi alle attività propedeutiche per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. È previsto per domani un incontro cruciale, convocato dal presidente della Commissione di Vigilanza del consiglio regionale, Sandro Mariani, del PD, che si terrà alle 10. L’ordine del giorno riguarderà la “messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso” e le problematiche connesse alle indagini preliminari e alla sospensione dei lavori programmati per il 17 ottobre.

Tra i partecipanti all'incontro, oltre a Caputi, ci saranno Alessia Cognitti, presidente e amministratore delegato di Ruzzo Reti, la società del ciclo idrico integrato di Teramo; Ivo Pagliari, presidente di Gran Sasso Acqua S.p.A., e Maurizio Di Giosia, direttore generale della ASL di Teramo, per discutere delle competenze legate al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (Sian), responsabile della potabilità dell’acqua.

In preparazione per la riunione della Commissione di Vigilanza, un summit con il Sian, inizialmente previsto a Roma, si terrà oggi presso la ASL di Teramo. Un confronto significativo è atteso oggi alle 17:30 a Teramo, presso la sede di Ruzzo Reti, dove saranno presenti tutte le parti coinvolte, inclusa Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25, responsabile della gestione del traffico sul tratto del traforo del Gran Sasso. Caputi attualmente ha la responsabilità di gestire le limitazioni al traffico, mentre il lavoro per garantire la sicurezza idrica continua senza sosta.